Japonia: Premier Suga chce do listopada zaszczepić cały kraj przeciw Covid-19

Premier Japonii Yoshihide Suga wyraził nadzieję na zaszczepienie przeciw Covid-19 wszystkich chętnych mieszkańców kraju do listopada – przekazała w środę wieczorem agencja Kyodo, wiążąc te zapowiedzi z kampanią przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi.

Podczas debaty z liderami partii opozycyjnych premier oświadczył, że do końca czerwca, przed rozpoczynającymi się 23 lipca Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio, liczba dawek podanych w Japonii wzrośnie do 40 mln.

"Liczymy na pełne zaszczepienie wszystkich chętnych mieszkańców między październikiem a listopadem tego roku" - powiedział Suga, który kieruje japońskim rządem od września 2020 roku.

Do wtorku dwie dawki szczepionek przeciwko Covid-19 przyjęło ok. 4 proc. spośród 126 mieszkańców Japonii. Program szczepień nabiera tempa, ale wciąż jest znacznie wolniejszy niż w innych krajach uprzemysłowionych, jak USA czy Wielka Brytania - ocenia Kyodo.

Do tej pory szczepienia w Japonii obejmowały głównie pracowników służby zdrowia oraz osoby po 64. roku życia, które są szczególnie narażone na ciężki przebieg Covid-19. W czerwcu program ma zostać rozszerzony na osoby z chorobami przewlekłymi, jak cukrzyca, oraz na pracowników i studentów, którym szczepienia zorganizują uczelnie i pracodawcy.

W środowej debacie uczestniczył lider opozycyjnej Konstytucyjnej Partii Demokratycznej (CDP) Yukio Edano, który krytykował rządową odpowiedź na pandemię i zarzucał premierowi, że nie traktował kryzysu wystarczająco poważnie i zbyt szybko zniósł wcześniejszy stan wyjątkowy w Tokio.

Daty wyborów jeszcze nie ogłoszono, ale muszą się one odbyć przed końcem kadencji obecnych członków niższej izby parlamentu, co nastąpi w październiku. Kadencja Sugi na stanowisku szefa rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP) upływa we wrześniu - przypomina Kyodo.

Tymczasem niezadowolenie społeczeństwa z odpowiedzi na pandemię przyczyniło się do spadku poparcia dla polityki rządu. Pozytywnie pracę gabinetu Sugi oceniło w maju 41,1 proc. osób ankietowanych przez Kyodo, w porównaniu z 44 proc. miesiąc wcześniej. Większość Japończyków sprzeciwia się też organizacji Igrzysk w Tokio, podczas gdy Suga jest zdeterminowany, by się one odbyły.

Andrzej Borowiak