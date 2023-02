Japonia: Premier: zaproszę prezydenta Ukrainy na wirtualny szczyt G7 w rocznicę inwazji

Premier Japonii Fumio Kishida potwierdził w poniedziałek, że zaprosi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na wirtualny szczyt G7 w rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 24 lutego – przekazała agencja Kyodo. Japonia przewodniczy w tym roku grupie G7.

Kishida powiedział na zebraniu partii rządzącej, że Japonia zorganizuje w piątek przy okazji rocznicy wirtualne spotkanie przywódców G7. Oczekuje się, że szefowie państw grupy potwierdzą swój jednomyślny sprzeciw wobec rosyjskiej agresji - podała agencja Kyodo.

Na podobnym szczycie 24 lutego 2022 roku szefowie państw uzgodnili nałożenie karnych sankcji na Rosję.

W grupie G7, prócz Japonii, są USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy i Kanada. Przywódcy tych państw spotkają się twarzą w twarz w japońskiej Hiroszimie w maju.

Szefowie dyplomacji państw G7 potwierdzili w sobotę zobowiązanie do pomocy Ukrainie podczas spotkania w kuluarach Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w Niemczech. Potępili Rosję za atakowanie ukraińskich cywilów i kluczowej infrastruktury oraz zgodzili się, że Moskwa powinna być za to pociągnięta do odpowiedzialności zgodnie z prawem międzynarodowym - poinformowało japońskie MSZ.

W części spotkania w Monachium uczestniczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, który został zaproszony przez swojego japońskiego odpowiednika Yoshimasę Hayashiego.

Rząd Japonii stanowczo potępił rosyjską inwazję na Ukrainę i w ramach G7 nałożył sankcje na Moskwę, zamroził aktywa Władimira Putina i osób z jego otoczenia oraz wprowadził restrykcje eksportu do Rosji zaawansowanych technologii.