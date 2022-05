Japonia: Prezydent Biden: Putin próbuje zniszczyć ukraińską kulturę

Prezydent Rosji Władimir Putin nie celuje nawet w obiekty militarne, on próbuje zniszczyć ukraińską kulturę - powiedział we wtorek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden na ceremonii otwarcia szczytu sojuszu Quad w Tokio, cytowany przez Sky News.

"Wydaje mi się, że Putin próbuje zniszczyć kulturę. (...) nie celuje nawet w obiekty militarne, eliminuje każdą szkołę, każdy kościół... tak jakby próbował zetrzeć ukraińską kulturę" - wyjaśnił amerykański przywódca.

"Żyjemy w ciemnej godzinie naszej wspólnej historii. Rosyjska brutalna i niesprowokowana wojna prowadzona przeciwko Ukrainie spowodowała ludzką katastrofę, a niewinni cywile zostali zamordowani na ulicach" - przekazał Biden.

Prezydent USA powiedział również, że wojna na Ukrainie "to więcej niż tylko europejski problem. To problem światowy". Jak komentuje AP, choć Biden nie adresował swoich słów do żadnego konkretnego kraju, jego wiadomość mogła być kierowana, przynajmniej częściowo, do premiera Indii Narendry Modiego, którego rząd nie nałożył sankcji na Rosję z powodu inwazji na Ukrainę, ani jej nie potępił.

Sojusz Quad to czterostronny dialogu na rzecz bezpieczeństwa, który powstał w 2007 roku w celu przeciwdziałania chińskim wpływom w regionie Indo-Pacyfiku. Członkami sojuszu są USA, Japonia, Australia i Indie. Tegoroczny szczyt odbywa się w Tokio.