Japonia: Prezydent Niemiec i premier Japonii solidarni wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przedstawił we wtorek w Tokio "jasne stanowisko" w sprawie wojny, wywołanej przez Rosję na Ukrainie. Zdaniem Steinmeiera, zarówno Niemcy jak i Japonia także odczuwają skutki wojny w Ukrainie - poinformowała agencja dpa.

Steinmeier rozpoczął we wtorek podróż do Azji, a pierwszym jej punktem jest wizyta w Japonii. Następnie odwiedzi Koreę Południową.

"To, co robi Rosja, to atak na obowiązujące prawo i ład międzynarodowy" - powiedział Steinmeier przed spotkaniem z premierem Japonii Fumio Kishidą. "Niemcy i Japonia są zgodne co do tego obowiązującego porządku. I dlatego chcemy i będziemy wspólnie go chronić".

Kishida przestrzegł Rosję przed użyciem broni jądrowej. "Gdyby Rosja użyła broni jądrowej, byłby to wrogi akt wobec całej ludzkości. Społeczność międzynarodowa nigdy tego nie wybaczy" - podkreślił japoński premier, przypominając, że jego rodzinne miasto Hiroszima, a także Nagasaki, były celem amerykańskich bomb atomowych w sierpniu 1945 roku.

Steinmeier podkreślił też znaczenie postawy Japonii i Korei Południowej wobec wojny w Ukrainie. "Chciałbym podziękować im za wspólny sprzeciw wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie i poparcie sankcji wobec Rosji" - podkreślił prezydent Niemiec. "Japonia i Korea to kraje, które podobnie jak my, od 24 lutego niepokoją się wydarzeniami w Europie Wschodniej. Obydwa te kraje potępiają rosyjską agresję na Ukrainę, a także patrzą na rosnącą globalną inflację i konsekwencje dla światowej gospodarki z podobnymi obawami, jak my" - wyjaśnił Steinmeier.

"Jedną z najważniejszych lekcji, jaką wynieśliśmy z rosyjskiej agresji jest to, że w przyszłości musimy zapobiegać jednostronnym zależnościom tam, gdzie to możliwe, i poszerzać nasze relacje z partnerami, którzy podzielają nasze wartości" - podkreślił Steinmeier, odnosząc się do sytuacji Niemiec. Jak dodał, Niemcy mogą "uczyć się politycznie i gospodarczo od Japonii i Korei Południowej, szczególnie w radzeniu sobie z rosnącymi mocarstwowymi roszczeniami Chin".

W Tokio prezydent Niemiec ma w planie także spotkanie z cesarzem Naruhito, który przyjmie go w środę. Steinmeierowi w podróży towarzyszy delegacja biznesowa.

Po zakończeniu trzydniowej wizyty w Tokio i Kioto prezydent spędzi piątek i sobotę w Korei Południowej. Jak przypomina dpa, jest to już druga podróż Steinmeiera w tym roku do Azji - na początku lata odwiedził Singapur i Indonezję.