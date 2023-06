Japonia: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nastoletniego fotografa zatrzymującego pociągi

Prokuratura leżącego na południe od Tokio dystryktu Shizuoka wszczęła w poniedziałek śledztwo w sprawie siedemnastolatka, który zatrzymywał pociągi, żeby robić im atrakcyjne zdjęcia.

Licealista 7 stycznia 2023 sześciokrotnie uruchamiał system alarmowy na przejazdach kolejowych i zatrzymywał pociągi - opisuje portal The Japan News. Podejrzany przyznał się do winy i wyjaśnił, że robił to, żeby "zrobić składom zdjęcia w najkorzystniejszym ujęciu".

Jak twierdzi japoński przewoźnik JR Tokai, w rezultacie zatrzymanych zostało 20 pociągów przewożących niemal 5 tys. pasażerów.