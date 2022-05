Japonia: Przywódcy państw z grupy Quad za poszanowaniem suwerenności w obliczu wojny na Ukrainie

W obliczu wojny na Ukrainie przywódcy Japonii, USA, Indii i Australii wyrazili we wtorek w komunikacie ze szczytu czterostronnego dialogu na rzecz bezpieczeństwa (Quad) w Tokio silne poparcie dla poszanowania suwerenności, praworządności i integralności terytorialnej.

W dokumencie opublikowanym na stronie internetowej Białego Domu nie wspomniano wprost o Rosji, ale odniesiono się do występującej wśród państw "tendencji do jednostronnych działań" oraz do "tragicznego konfliktu szalejącego na Ukrainie".

"Silnie wspieramy zasady wolności, praworządności, wartości demokratycznych, suwerenności i integralności terytorialnej, pokojowe rozwiązywanie sporów bez sięgania po groźby czy użycie siły lub jakiekolwiek jednostronne próby zmiany statusu quo" - napisano.

"Przedyskutowaliśmy nasze poszczególne odpowiedzi na konflikt na Ukrainie oraz trwający tragiczny kryzys humanitarny, a także oceniliśmy jego implikacje dla Indo-Pacyfiku (…) Jednoznacznie podkreśliliśmy, że centralną rolę w międzynarodowym ładzie odgrywa prawo międzynarodowe, w tym Karta Narodów Zjednoczonych, poszanowanie dla suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich państw" - zaznaczono.

Po rozmowach w Tokio premier Japonii Fumio Kishida oświadczył, że przywódcy wszystkich państw Quad, w tym premier Indii Narendra Modi, wyrażali zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie.

"Czterej przywódcy przeprowadzili szczerą dyskusję na temat wpływu sytuacji na Ukrainie na region Indo-Pacyfiku i my, włącznie z Indiami, wyraziliśmy nasze zaniepokojenie tragiczną wojną na Ukrainie i potwierdziliśmy, że zasady, takie jak praworządność, suwerenność i integralność terytorialna, powinny być przestrzegane w każdym regionie" - powiedział Kishida.

O wojnie na Ukrainie mówił również prezydent USA Joe Biden. "Mierzymy się z czarną godziną w naszej wspólnej historii. Brutalna i niesprowokowana wojna Rosji przeciwko Ukrainie wywołała katastrofę humanitarną, niewinni cywile są zabijani na ulicach, a miliony uchodźców są przesiedlone wewnętrznie lub za granicę" - powiedział na wstępie szczytu.

"To nie tylko sprawa europejska. To sprawa globalna" - zaznaczył Biden.

Indie, w przeciwieństwie do pozostałych państw grupy Quad, nie nałożyły sankcji na Rosję ani nie potępiły jej agresji przeciwko Ukrainie. Pod presją Zachodu wyraziły natomiast potępienie dla zabijania cywilów i wezwały do natychmiastowego wstrzymania walk.

Według agencji Associated Press Biden poprosił Modiego, aby nie zwiększał zakupów rosyjskiej ropy, podczas gdy USA i ich sojusznicy starają się ograniczać dochody paliwowe Moskwy. Premier Indii nie wypowiedział się w czasie szczytu publicznie na temat rosyjskiej agresji ani importu ropy.

Quad to czterostronny dialog na rzecz bezpieczeństwa, który powstał w 2007 roku w celu przeciwdziałania chińskim wpływom w regionie Indo-Pacyfiku. Członkami nieformalnej koalicji są USA, Japonia, Australia i Indie. Tegoroczny szczyt odbywa się w Tokio.