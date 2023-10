Japonia: Resort obrony: zagraniczny śmigłowiec, prawdopodobnie rosyjski, naruszył przestrzeń powietrzną naszego kraju

W reakcji na prawdopodobne naruszenie przestrzeni powietrznej Japonii przez rosyjski śmigłowiec u wybrzeży wyspy Hokkaido, japoński resort obrony wystosował protest do Moskwy za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych. Do incydentu doszło we wtorek tuż po południu czasu lokalnego – podała agencja Kyodo.

Ministerstwo obrony oświadczyło, że wtorek "około godziny 12.44 (godz. 4.44 w Polsce - PAP) rosyjski helikopter prawdopodobnie naruszył przestrzeń powietrzną Japonii u wybrzeży półwyspu Nemuro" we wschodniej części Hokkaido. W odpowiedzi japońskie lotnictwo wojskowe poderwało myśliwce.

Śmigłowiec znajdował się w japońskiej przestrzeni powietrznej przez bardzo krótki czas. Na podstawie trasy lotu można przypuszczać, że jest to śmigłowiec rosyjski - powiadomił japoński nadawca NHK.

To już 43. przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej kraju przez jednostkę rosyjską lub uznawaną za rosyjską od marca 2022 roku, gdy Japonia zaczęła nakładać sankcje na Moskwę w związku z jej inwazją na Ukrainę.

Ministerstwo obrony analizuje potencjalny cel lotu zagranicznego śmigłowca.