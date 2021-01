Japonia rozważa ogłoszenie stanu wyjątkowego dla Tokio i trzech okolicznych prefektur już w tym tygodniu, poinformowała Fuji TV w poniedziałek, ponieważ przypadki koronawirusa nasilają się i obciążają system medyczny kraju- Reuters.

Japonia odnotowała rekordową liczbę 4 520 nowych przypadków 31 grudnia w nowej fali infekcji, co skłoniło stolicę i sąsiednie prefektury do wezwania rządu krajowego do ogłoszenia stanu wyjątkowego.

Premier Yoshihide Suga do tej pory opierał się tym wezwaniom, mając na uwadze potencjalne szkody dla gospodarki.

W ramach regulacji tymczasowych obecnie restauracje i salony karaoke w okolicach Tokio są zamykane o 20:00, a sklepy oferujące alkohol o 19:00.

Gdyby stan wyjątkowy został ogłoszony, byłby to powtórny przypadek jego zastosowania w niektórych częściach Japonii w związku z pandemią COVID-19.

Pierwszy trwał ponad miesiąc zeszłej wiosny, kiedy zarządzono zamknięcie szkół, wielu firm i ograniczono ruch turystyczny.

Japonia preferuje dobrowolne zamknięcia i ograniczenia w podróżowaniu, i stara się nie wprowadzać sztywnych środków blokujących, które obserwowano w innych częściach świata.

Chociaż liczba przypadków koronawirusa w Japonii jest niewielka w porównaniu z wieloma częściami Europy i obu Ameryk, to premier Suga stoi przed wyzwaniem zorganizowania Igrzysk Olimpijskich w Tokio tego lata po pandemii, która spowodowała pierwsze w historii ich przełożenie w 2020 roku.