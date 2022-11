Japonia rozważa zakup 500 pocisków Tomahawk- Yomiuri Shimbun

Japonia może kupić nawet 500 amerykańskich pocisków manewrujących Tomahawk do marca 2028 r., ponieważ przyśpieszy to przygotowania jej armii do poprawy zdolności kontrataku , poinformowała w środę gazeta Yomiuri Shimbun.

Zdaniem gazety, Tokio kontynuuje największe od czasów drugiej wojny światowej zakupy uzbrojenia w obliczu szybkiej modernizacji wojskowej Pekinu i wystrzelenia w tym roku przez Koreę Północną dziesiątków pocisków rakietowych.

Sekretarz gabinetu Hirokazu Matsuno, zapytany przez dziennik o plany zakupu taktycznych pocisków manewrujących Tomahawk powiedział, że nic nie zostało postanowione.

Według informacji ze źródeł rządowych do końca roku Japonia planuje zrewidować swoją strategię bezpieczeństwa narodowego, a także inne kluczowe koncepcje obronne. Zapowiedziała już, że zamierza powiększyć zasięg pocisków naziemnych w ramach nowej strategii, która ma umożliwić jej armii atakowania odległych celów zarówno na morzu, jak i na lądzie.

Tomahawki mogą uderzać w cele o odległości ponad 1 tys. km, sięgając tym samym do części Chin i rosyjskiego Dalekiego Wschodu.

Dziennik gospodarczy Nikkei poinformował, że Japonia rozważa również rozmieszczenie do 2030 roku pocisków hipersonicznych w celu zwiększenia odstraszania.