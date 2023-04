Japonia: Rząd będzie wspierał upowszechnianie pojazdów na wodór

Rząd Japonii będzie wspierał upowszechnianie pojazdów na wodór, który przy spalaniu nie emituje dwutlenku węgla. W najnowszym projekcie Tokio przewiduje sześciokrotne zwiększenie zaopatrzenia kraju w to paliwo do 2040 roku – podała we wtorek agencja Kyodo.

Władze Japonii zobowiązały się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku, a wodór uznawany jest za kluczowy dla planowanej "zielonej transformacji" i odejścia od paliw kopalnych w kierunku czystszych źródeł energii.

W Podstawowej Strategii Wodorowej z 2017 roku japońskie władze zobowiązały się do zabiegów na rzecz upowszechnienia samochodów i autobusów z napędem wodorowym, a także komercjalizacji technologii wytwarzania energii z wodoru - przypomina Kyodo.

Opisywany we wtorek projekt nowelizacji tej strategii przewiduje zwiększenie zaopatrzenia kraju w wodór z obecnego poziomu do ok. 12 mln ton rocznie do 2040 roku. Rząd będzie się starał pozyskać 15 bln jenów (113 mld dolarów) na ten cel z sektora publicznego i prywatnego w ciągu następnych 15 lat.