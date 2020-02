Japonia: Rząd chce, by firmy pozwalały na pracę do 70. roku życia

Rząd Japonii przyjął we wtorek projekt ustawy, która ma zachęcić firmy do tego, by pozwoliły zatrudnionym pozostać w pracy do 70. roku życia. Ma to pomóc pokryć koszty zabezpieczenia społecznego, które są coraz wyższe ze względu na starzenie się społeczeństwa.

Zgodnie z projektem praca do 70. roku życia nie będzie obowiązkowa. W projekcie ustawy zachęca się jednak firmy do wybrania jednej z pięciu możliwości. Są to: podniesienie wieku emerytalnego, całkowita rezygnacja z niego, pozwolenie pracownikom na pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, zlecanie niektórych zadań emerytom, którzy założyli własne firmy albo są freelancerami, oraz przydzielenie im zadań w ramach projektów charytatywnych prowadzonych przez firmę.

Obecnie japońskie firmy są zobowiązane do tego, żeby pozwolić pracownikom pracować do 65. roku życia.

Rząd planuje wysłać projekt ustawy do parlamentu jeszcze w trakcie trwającej właśnie sesji i wprowadzić ją w życie od kwietnia 2012 roku. Jak podaje agencja Kyodo, powołując się na władze, w przyszłości rząd planuje wprowadzenie dla firm obowiązku pozwolenia na pracę do 70. roku życia.