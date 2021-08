Japonia: Rząd przygotowuje trzecią dawkę szczepionki przeciw Covid-19 dla medyków

Rząd Japonii zaczął przygotowania, by zaoferować pracownikom służby zdrowia trzecią dawkę szczepionki przeciw Covid-19, jeśli ministerstwo zdrowia uzna, że jest ona konieczna – powiedział w czwartek minister odpowiedzialny za program szczepień Taro Kono.

Minister odniósł się w ten sposób do decyzji rządu USA, który zalecił podawanie dodatkowej dawki szczepionki po ośmiu miesiącach od przyjęcia drugiej dawki, by zapewnić odporność - przekazała publiczna japońska stacja NHK.

W czasie posiedzenia parlamentu Kono zaznaczył jednak, że obecnym priorytetem japońskiego rządu jest zapewnienie dwóch dawek szczepionki wszystkim chętnym w jak najkrótszym czasie.

Minister przypomniał, że w Japonii zaczęto szczepić pracowników służby zdrowia w lutym, a osiem miesięcy od tego momentu minie w październiku. Rząd przygotowuje się, by zadziałać szybko, jeśli resort zdrowia zaleci podawanie dawek przypominających - dodał.

Władze USA ogłosiły w środę, że od września trzecia dawka szczepionki Pfizera będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców kraju w związku z obawami o słabnącą skuteczność preparatów. Podobną decyzję zamierza według mediów podjąć ministerstwo zdrowia Izraela.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje natomiast o ogólnoświatowe moratorium na podawanie trzeciej dawki szczepionek przeciw Covid-19, aby nie pogłębiać problemu nierówności w dostępie do tych preparatów między państwami bogatymi a biednymi. Moratorium miałoby obowiązywać przynajmniej do końca września, by osiągnąć cel zaszczepienia 10 proc. ludności każdego kraju świata.

Andrzej Borowiak