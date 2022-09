Japonia: Rząd w obliczu napięć wokół Tajwanu rozważa budowę schronu na wyspie Okinawa

Japonia rozważa budowę schronu ewakuacyjnego dla mieszkańców na wyspie Okinawa na wypadek zagrożenia militarnego wokół łańcucha Wysp Nansei (Riukiu) lub Tajwanu.

Potrzeba powstania takiego obiektu wynika z faktu, że Chiny rozbudowują swoje siły zbrojne, a japońskie Wojska Samoobrony zwiększają liczbę jednostek rozmieszczonych na odległych wyspach prefektury Okinawa, z wyspą Yonaguni oddaloną od Tajwanu zaledwie o 110 km - poinformowała w czwartek agencja Kyodo, powołując się na źródła rządowe.

Rząd uznał za konieczne stworzenie schronu, ponieważ jak do tej pory nie ma tego typu obiektów na wyspach.

Dalsze środki dotyczące ochrony obywateli podczas sytuacji kryzysowych zostaną włączone do japońskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, którą premier Fumio Kishida zamierza zaktualizować do końca tego roku. Jak zaznacza raport, jest to konieczne, aby poradzić sobie z coraz trudniejszymi wyzwaniami wynikającymi z napięć w regionie.

"Ponieważ Chiny nadal podejmują działania o charakterze przymusu, budowa obiektów na wypadek zagrożenia jest niezbędna" - powiedziało jedno ze źródeł, które cytuje Kyodo.

Ewakuacja mieszkańców z odległych wysp jest czasochłonna. Według szacunków opartych na ustawie o ochronie ludności, przetransportowanie samolotami komercyjnymi wszystkich 65 tys. osób z miast na wyspach Taketomi i Ishigaki, które są położone w niewielkiej odległości od Tajwanu, zajęłoby prawie 10 dni - wyjaśnia japońska agencja.

W lipcu przedstawiciele grupy gmin z Okinawy zażądali od administracji prefektury podjęcia kroków mających na celu pomoc w ewakuacji obywateli w razie nieprzewidzianych okoliczności.