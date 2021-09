Japonia: Rząd: we wstrzymanych dawkach szczepionki Moderny znaleziono cząstki stali nierdzewnej

Ministerstwo zdrowia Japonii poinformowało w środę, że we wstrzymanych z powodu zanieczyszczenia dawkach szczepionki przeciw Covid-19 koncernu Moderna znaleziono cząstki stali nierdzewnej, nie stwierdzono jednak, by niosło to za sobą zagrożenie dla zdrowia.

Wyniki badań były rezultatem śledztwa Moderny i japońskiego dystrybutora szczepionek Takeda Pharmaceutical Co - przekazał resort w oświadczeniu.

"Stal nierdzewna jest rutynowo używana w zastawkach serca, protezach stawów i metalowych szwach. Nie oczekuje się, by podanie dawki preparatu zawierającego te cząsteczki miała zwiększyć ryzyko problemów zdrowotnych" - oświadczyła firma Takeda Pharmaceutical Co.

W sobotę japoński resort zdrowia przekazał, że w Japonii dwie osoby zmarły po otrzymaniu dawek szczepionki Moderny z partii wycofanej później z rynku po wykryciu zanieczyszczenia preparatu. Przyczyna zgonów jest wciąż badana.

25 sierpnia japońskiego władze sanitarne podały, że z powodu zanieczyszczenia z rynku wycofano około 1,6 mln dawek szczepionki Moderny.