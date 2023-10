Japonia: Rząd: zaledwie 10 proc. młodych mężczyzn z niskimi dochodami zawiera małżeństwo

Zaledwie 10 proc. mężczyzn po dwudziestce z rocznym dochodem nieprzekraczającym 2 mln jenów (58,6 tys. złotych) wchodzi w związki małżeńskie. By przezwyciężyć tendencję malejącego przyrostu naturalnego, ważne jest podniesienie płac, zwłaszcza dla młodych ludzi – oceniło ministerstwo pracy w raporcie cytowanym w środę przez japoński dziennik "Asahi Shimbun".

W badaniu przeprowadzonym przez ministerstwo pracy obserwowano osoby w wieku 20 lat na przestrzeni pięciu lat od 2013 r., aby sprawdzić, ile z nich zawiera zawarło związek małżeński w tym okresie.

Z raportu opublikowanego przez resort pracy wynika, że zaledwie co dziesiąty mężczyzna w wieku 21-30 lat zarabiający do 2 mln jenów (58 tys. złotych) zawierał małżeństwo. Wśród tych z dochodem przekraczającym 3 miliony jenów (88 tys. PLN) odsetek wzrósł do 30 proc. w grupie wiekowej 21-25 lat i 40 proc. w przypadku 26-30 latków.

Korelację zawierania małżeństw z wyższym wynagrodzeniem zaobserwowano także wśród kobiet, choć nie tak wyraźną jak u mężczyzn.

Zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet, osoby pracujące na pełny etat miały większe szanse na zawarcie związku małżeńskiego w porównaniu z zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu lub pracownikami dorywczymi.

"By przezwyciężyć tendencję spadającego wskaźnika urodzeń, ważne jest podniesienie wynagrodzeń, zwłaszcza wśród młodych ludzi" - napisano w podsumowaniu raportu "Analiza Gospodarki Pracy 2023", opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej 29 września.

Japonia od lat zmaga się z kryzysem demograficznym. W 2022 roku w kraju urodziło się zaledwie 770 747 dzieci, najmniej od 1899 roku, kiedy zaczęto prowadzić statystyki. Współczynnik dzietności zmalał do 1,26, osiągając najniższy od 17 lat poziom.