Japonia: Rząd zdecydował o przedłużeniu i rozszerzeniu stanu wyjątkowego z powodu Covid-19

Rząd Japonii zdecydował we wtorek o przedłużeniu stanu wyjątkowego ze względu na pandemię Covid-19 w Tokio i pięciu innych prefekturach do 12 września i rozszerzeniu go na kolejne obszary kraju w związku z szerzącym się wariantem koronawirusa Delta.

W Tokio odnotowano w ostatni piątek rekordowe 5773 nowe zakażenia koronawirusem, a we wtorek bilans w stolicy Japonii powiększył się o kolejnych 4377 przypadków. W całym kraju zgłoszono 19 955 nowych infekcji.

"Wariant Delta szaleje na świecie i powoduje bezprecedensową liczbę zakażeń w naszym kraju. Szybko rośnie liczba ciężkich przypadków, co poważnie obciąża służbę zdrowia, szczególnie w stolicy" - powiedział premier Japonii Yoshihide Suga.

Zgodnie z najnowszą decyzją stan wyjątkowy będzie dotyczył ponad 60 proc. ludności Japonii. Do listy objętych nim obszarów dopisano prefektury Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kioto, Hyogo i Fukuoka. W 10 innych prefekturach wprowadzone zostaną nieco łagodniejsze restrykcje, określane jako "quasi-stan wyjątkowy".

Rząd Japonii nie stosuje twardych lockdownów, a w ramach stanu wyjątkowego bary i restauracje proszone są o niepodawanie alkoholu. W zamian mogą się ubiegać o wsparcie finansowe od władz.

Andrzej Borowiak