Japonia: Sąd odrzucił kolejny pozew o odszkodowania dla ofiar eugenicznych przepisów

Sąd w Japonii orzekł we wtorek, że obowiązujące do lat 90. XX wieku eugeniczne przepisy były niezgodne z konstytucją, ale odrzucił pozew o odszkodowania złożony przez pięć osób, które pozbawiono na ich mocy możliwości posiadania dzieci – podała agencja Kyodo.

Tysiące osób zostały poddane przymusowej sterylizacji na mocy eugenicznego prawa, które obowiązywało w Japonii w latach 1948-1996. Sterylizowano m.in. osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi lub umysłowymi oraz obciążone schorzeniami genetycznymi, by zapobiec narodzinom "gorszego potomstwa".

Sąd w Kobe odrzucił pozew o odszkodowania w łącznej wysokości 55 mln jenów (504 tys. zł), złożony przez pięć ofiar tej polityki, w tym dwie pary z zaburzeniami słuchu i kobietę cierpiącą na mózgowe porażenie dziecięce.

Wtorkowy wyrok jest szóstym orzeczeniem w tego rodzaju sprawie - podkreśla Kyodo. Łącznie od stycznia 2018 roku do japońskich sądów wpłynęło dziewięć pozwów od ofiar eugenicznych przepisów. W trzech z pięciu orzeczeń, które już zapadły, oceniono to prawo jako niekonstytucyjne, ale w żadnym z nich nie przyznano odszkodowań.

Odrzucając wnioski, sądy wskazywały na przedawnienie tych spraw wraz z upływem 20 lat od sterylizacji - pisze Kyodo.

W czasie blisko pięciu dekad obowiązywania eugenicznych przepisów sterylizacji poddano w Japonii ok. 25 tys. osób, a co najmniej 16,5 tys. z nich nie wyrażała na to zgody. Najwięcej operacji przeprowadzono w latach 60. i 70. XX wieku, a ostatnią - w 1993 roku.

Japoński parlament przyjął w 2019 roku ustawę zobowiązującą rząd do wypłaty odszkodowań ofiarom tej polityki. Ówczesny premier Shinzo Abe oświadczył wtedy, że rząd "szczerze żałuje i głęboko przeprasza za cierpienie spowodowane przymusową sterylizacją".

Choć najsurowsze przepisy eugeniczne stosowały nazistowskie Niemcy, Japonia nie jest jedynym krajem, w którym podobne programy obowiązywały w czasach pokoju. Większość innych państw zakończyła je jednak w latach 70. XX wieku.

Andrzej Borowiak