Japonia: Scyzoryk przedostał się przez kontrolę na lotnisku, samolot opóźniony o 2 godz.

Na lotnisku w Japonii jeden z pasażerów zgłosił, że ma scyzoryk, którego nie wykryła kontrola bezpieczeństwa. W efekcie wszystkim 123 podróżnym nakazano przejście kontroli jeszcze raz, a samolot odleciał z dwugodzinnym opóźnieniem – podały w czwartek media.

Do zdarzenia doszło w japońskiej prefekturze Kochi. Po przejściu kontroli bezpieczeństwa pasażer w wieku ok. 30 lat wsiadający do samolotu linii Jetstar do Tokio zgłosił obsłudze, że ma przy sobie scyzoryk z 6-centymetrowym ostrzem.

Scyzoryk został skonfiskowany, ale dla bezpieczeństwa Jetstar zarządził ponowną kontrolę wszystkich 123 pasażerów - podał dziennik "Mainichi Shimbun".

Lot do Tokio opóźnił się o dwie godziny, a dwa kolejne rejsy wyruszyły z opóźnieniem 30-40 minut, ponieważ pasażerowie, którzy przeszli już kontrolę, musieli przejść ją ponownie.

Według władz lotniska kontrolą bezpieczeństwa zajmuje się zewnętrzna firma, a używana do tego maszyna była sprawna. Zapowiedziano dochodzenie, by ustalić, dlaczego scyzoryk mógł zostać przeoczony.