Japonia: Sekretarz stanu USA: Strefa Gazy i Zachodni Brzeg Jordanu powinny być zarządzane przez jednolitą palestyńską administrację

Izrael nie powinien okupować Strefy Gazy po zakończeniu wojny z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas; zarówno ten obszar, jak też Zachodni Brzeg Jordanu powinny trafić pod jednolity zarząd palestyńskich władz - oznajmił w środę sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas konferencji prasowej po spotkaniu szefów dyplomacji państw grupy G7 w Tokio.

Jedynym sposobem na to, by zagwarantować, że nie dojdzie do kolejnego ataku Hamasu na Izrael, jest stworzenie warunków zapewniających trwały pokój i bezpieczeństwo w Strefie Gazy. Być może w tym celu niezbędny będzie jakiś okres przejściowy, lecz nie okupacja. Natomiast w perspektywie długookresowej należy zmierzać w kierunku rozwiązania opartego na koncepcji dwóch państw - izraelskiego i palestyńskiego - oświadczył Blinken, cytowany przez portal Times of Israel.

"Żadnego przymusowego wysiedlania Palestyńczyków ze Strefy Gazy - ani teraz, ani po wojnie. Żadnego wykorzystywania Gazy jako przyczółku dla terroryzmu lub innych brutalnych ataków. Żadnego ponownego zajmowania Strefy Gazy (przez Izrael) po zakończeniu konfliktu. Żadnych prób blokady lub oblężenia (tego obszaru). Żadnego zmniejszania terytorium Strefy Gazy. Musimy również upewnić się, że żadne zagrożenie terrorystyczne nie pojawi się na Zachodnim Brzegu" - wyliczył amerykański polityk, odnosząc się do postulatów Waszyngtonu, dotyczących uregulowania pokojowego w konflikcie izraelsko-palestyńskim.

Wcześniej w środę szefowie resortów dyplomacji państw G7 ogłosili wspólne stanowisko w sprawie wojny Izraela z Hamasem, potępiając tę organizację, wspierając prawo Izraela do samoobrony i wzywając do "przerw humanitarnych", umożliwiających dostarczenie pomocy cywilom.

Celem naszej wojny z Hamasem jest przejęcie kontroli nad Strefą Gazy, co będzie wymagało ustanowienia tam ograniczonej obecności izraelskich sił. Nie oznacza to jednak, że zamierzamy okupować ten obszar - oświadczył również w środę Mark Regew, doradca premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

7 października w godzinach porannych Izrael został niespodziewanie zaatakowany ze Strefy Gazy przez Hamas. Uderzenie skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. W ciągu trwającego od ponad miesiąca konfliktu zginęło już około 1,4 tys. obywateli Izraela i prawdopodobnie około 10,3 tys. mieszkańców Strefy Gazy.