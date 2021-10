Japonia: Sondaże exit poll: rządząca koalicja premiera Kishidy wygrywa wybory parlamentarne

Sondaże po zamknięciu lokali wyborczych w Japonii wskazują na to, że rządząca koalicja premiera Fumio Kishidy zapewniła sobie większość w parlamenci, choć utraciła część mandatów – podała w niedzielę agencja Associated Press.

Exit poll są zgodne z wcześniejszymi sondażami, udostępnionymi przez publicznego japońskiego nadawcę NHK i wskazują, że Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP) premiera Kishidy i jej koalicjant, konserwatywna partia Komeito zdobędą od 239 do 288 mandatów w 465-osobowej izbie niższej parlamentu Japonii.

Wszystko wskazuje na to że sama LDP uzyska od 212 do 253 mandatów, a Komeito od 27 do 35 mandatów.

Łącznie obie partie przekroczą próg większości parlamentarnej, który wynosi 233 mandaty, ale odnotują straty w stosunku do 305 miejsc zajmowanych przez nie w dotychczasowym parlamencie.

64-letni Kishida został wybrany na premiera Japonii 4 października po tym, gdy objął stery w rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej. LDP od lat dominuje na japońskiej scenie politycznej, choć ostatnio spłynęła na nią fala krytyki za sposób radzenia sobie z pandemią koronawirusa. W wyniku niezadowolenia społecznego z funkcji przewodniczącego ugrupowania i szefa rządu ustąpił wtedy Yoshihide Suga.

Japoński parlament składa się z niższej, mającej szersze kompetencje Izby Reprezentantów, i wyższej - Izby Radnych, do której wybory odbędą się w roku 2022.