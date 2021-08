Japonia: Statek złamał się na dwie części; doszło do wycieku ropy

Pływający pod panamską banderą masowiec Crimson Polaris złamał się na dwie części u wybrzeży japońskiej prefektury Aomori, co spowodowało wyciek ropy do morza; załoga została uratowana – podała w czwartek agencja Kyodo, powołując się na straż przybrzeżną.

Masowiec wiozący zrębki drewna z Tajlandii ugrzązł w środę rano na mieliźnie w pobliżu portu Hachinohe w Aomori. Załodze początkowo udało się ruszyć z miejsca, ale wkrótce sterowanie statkiem stało się niemożliwe i marynarze musieli zarzucić kotwicę - pisze Kyodo.

W czwartek rano Crimson Polaris złamał się na dwie części w sekcji rufowej, co doprowadziło do wycieku ropy do morza. Na zdjęciu przekazanym przez straż przybrzeżną widać tonącą tylną część masowca, oddzieloną od reszty statku. Wszystkich 21 członków załogi uratowano.

Według informacji platformy Vessel Finder mierzący 200 metrów długości statek transportowy Crimson Polaris został zbudowany w 2008 roku, a jego wyporność wynosi niecałe 40 tys. ton. Z kolei serwis FleetMon podał, że w momencie wypadku przewoził on 44 tys. ton zrębków drewna.

Andrzej Borowiak