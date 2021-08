Japonia: Surowe ograniczenia możliwości użycia broni podczas ewakuacji z Afganistanu

Japońscy żołnierze biorący udział w misji ewakuacyjnej z Afganistanu mogą mieć przy sobie karabiny, ale prawo bardzo ogranicza możliwość ich użycia, ponieważ formalnie jest to operacja transportu osób z „bezpiecznego miejsca” – podała w środę agencja Kyodo.

Pospiesznie przygotowana akcja ewakuacyjna z udziałem japońskich żołnierzy została przez rząd w Tokio określona jako misja transportu osób z jednego "bezpiecznego miejsca" w inne, co oznacza, że żołnierze mogą strzelać tylko, jeśli jest to niezbędne, by chronić siebie i towarzyszących im ludzi.

Pojawiają się jednak obawy o bezpieczeństwo. "Mam wątpliwości co do twierdzenia rządu, że Afganistan jest bezpieczny, gdy nikt nie jest pewny, co myślą talibowie" - powiedział cytowany przez Kyodo anonimowy przedstawiciel Sił Samoobrony Japonii (SDF), jak formalnie nazywa się japońskie wojsko.

Użycie broni przez członków SDF jest generalnie ograniczone do działań w samoobronie przez pacyfistyczną konstytucję przyjętą przez Japonię po klęsce w II wojnie światowej.

W misji ewakuacyjnej weźmie udział kilkuset żołnierzy wojsk lotniczych i lądowych, którzy mają zabrać z Afganistanu kilkaset osób, w tym Japończyków oraz afgańskich pracowników ambasady i innych japońskich instytucji wraz z rodzinami. Osoby te mają zostać przewiezione samolotami do pobliskiego kraju trzeciego, którego nazwy nie ujawniono.

SDF uczestniczyły wcześniej w czterech misjach mających na celu transport Japończyków, ale według ministerstwa obrony w żadnej z nich nie użyto broni.

W 2016 roku japońskie władze wprowadziły nową kategorię operacji wojskowych mających na celu ochronę Japończyków przed terroryzmem i innymi zagrożeniami. Na takich misjach żołnierze mają większą swobodę używania broni, w tym dla ostrzeżenia. Jak dotąd nie przeprowadzono jednak ani jednej takiej operacji ochrony, ponieważ wymagałoby to spełnienia większej liczby warunków, w tym zgody od władz kraju, w którym misja jest prowadzona - pisze Kyodo.

Andrzej Borowiak