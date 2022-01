Japonia: Toyota współpracuje z agencją kosmiczną nad pojazdem księżycowym i marsjańskim

Koncern Toyota współpracuje z japońską agencją kosmiczną JAXA nad załogowym pojazdem do eksploracji Księżyca. Ma on ułatwić ludziom zamieszkanie na Księżycu przed 2040 rokiem, a w dalszej perspektywie również zasiedlenie Marsa – ogłosiła w piątek firma.

Ludzie mogą bezpiecznie jeść, pracować, spać i komunikować się w samochodach na Ziemi, więc to samo jest możliwe również w przestrzeni kosmicznej - powiedział Takao Sato, kierujący w Toyocie pracami nad pojazdem księżycowym.

Sato dodał, że zajęcie się przestrzenią kosmiczną jest elementem transformacji firmy. "Poprzez wyjście w przestrzeń możemy być w stanie opracować technologie telekomunikacyjne i inne, które okażą się cenne dla życia ludzi" - powiedział.

Japońska Agencja Eksploracji Przestrzeni Kosmicznej (JAXA) i Toyota Motor Corp. ogłosiły wcześniej, że opracowywany przez nie łazik księżycowy otrzymał nazwę Lunar Cruiser, co nawiązuje do produkowanego przez Toyotę modelu samochodu typu SUV Land Cruiser. Pojazd ma być ukończony pod koniec lat 20. - podaje Associated Press.