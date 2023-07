Japonia: Ukraińska policja szkoli się w Tokio w zakresie identyfikacji zwłok ofiar wojny

Ukraińska policja rozpoczęła w poniedziałek szkolenie w Tokio w zakresie identyfikacji zwłok ofiar wojny. Prowadzą je japońscy funkcjonariusze, którzy mają doświadczenie w dokonywaniu masowych autopsji.

Podczas pięciodniowego programu szkoleniowego dziesięcioro ukraińskich policjantów będzie zapoznawało się z procedurami masowych autopsji, zbieraniem próbek i analizą DNA - poinformowała japońska policja. Zgodnie z szacunkami Kijowa dziesiątki tysięcy zwłok na Ukrainie pozostaje niezidentyfikowanych, odkąd w lutym 2022 roku Rosja rozpoczęła inwazję na ten kraj.

Policja z Ukrainy będzie się także uczyć japońskich sposobów opieki psychologicznej nad rodzinami, które straciły najbliższych oraz nad funkcjonariuszami, którzy są zaangażowani w proces identyfikacji zmarłych.

"Nasi koledzy, którzy uczestniczą w programie pochodzą z obwodów, w których trwa wojna. Zostaliśmy zaproszeni przez Japonię i oczekujemy, że przedstawiony nam zostanie szeroki zakres (japońskiego) doświadczenia" - powiedział reprezentujący ukraińską delegację Ołeksandr Szulha w dniu rozpoczęcia szkoleń w Tokio.

"Jesteśmy szczęśliwi, że możemy przekazać naszą wiedzę. To wspólna odpowiedzialność policji ukraińskiej i japońskiej, by zwrócić ciała ofiar ich rodzinom tak szybko, jak to możliwe" - oświadczył przedstawiciel japońskiej policji Hiroki Tsutsui.

Japońska policja dokonała do końca lutego bieżącego roku blisko 16 tys. autopsji w prefekturach Iwate, Miyagi oraz Fukushima i zidentyfikowała 99,7 proc. ofiar trzęsienia ziemi i tsunami, które uderzyło we wschodnią Japonię w 2011 roku.

Szkolenie dla ukraińskich policjantów zostało zaplanowane po tym, jak w maju władze Ukrainy skontaktowały się z ambasadą Japonii w Kijowie, prosząc o pomoc japońskich specjalistów w zakresie identyfikacji dużej liczby zwłok.