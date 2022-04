Japonia: w obliczu rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie - kolejne sankcje na Rosję

Wprowadzamy nowe sankcje wobec Rosji, ograniczamy import rosyjskiego węgla i zamrażamy aktywa rosyjskich banków w odpowiedzi na nieludzkie zbrodnie wojenne dokonane przez siły rosyjskie na Ukrainie - powiedział premier Japonii Fumio Kishida w piątek na konferencji prasowej, cytowany przez agencję Kyodo.

Japonia zaprzestanie importu rosyjskich produktów, takich jak wódka, drewno i maszyny, oraz zamrozi aktywa największych rosyjskich banków - Sbierbanku i Alfa Banku. Ponadto ograniczy swoją zależność od rosyjskiej ropy, rozszerzy sankcje nałożone na niektórych obywateli Rosji i będzie stopniowo wycofywać nowe inwestycje w tym kraju.

Ogłoszone środki karne to część japońskich wysiłków, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne - przekazał Kishida.

Wcześniej w piątek ministerstwo spraw zagranicznych ogłosiło wydalenie z kraju ośmiu rosyjskich dyplomatów i przedstawicieli handlowych z kraju. Wśród nich nie znalazł się ambasador Michaił Gałuzin.