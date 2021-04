Japonia: W Tokio ponad 1000 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od stycznia

Władze Tokio zgłosiły w czwartek 1027 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od 28 stycznia, gdy Japonia mierzyła się z trzecią falą pandemii. Agencja prasowa Kyodo podkreśla, że do przełożonych Igrzysk Olimpijskich w Tokio pozostały niespełna trzy miesiące.

W stolicy i trzech innych prefekturach Japonii obowiązuje obecnie stan wyjątkowy. Rząd wprowadził go po raz trzeci, aby opanować wzrost liczby zakażeń i nie dopuścić do nawrotu pandemii na dużą skalę w okresie wolnym od pracy na przełomie kwietnia i maja.

Łączna liczba infekcji wykrytych w Japonii zbliża się do 580 tys., a bilans zgonów przekroczył 10 tys. - wynika z danych Kyodo.

Najnowszy wzrost wiązany jest z szerzeniem się w kraju bardziej zaraźliwego wariantu koronawirusa N501Y, po raz pierwszy wykrytego w Wielkiej Brytanii. Tymczasem tempo trwającego w Japonii programu szczepień na Covid-19 oceniane jest jako zbyt wolne.

Do wtorku co najmniej jedną dawkę specyfiku firmy Pfizer - jedynej szczepionki na Covid-19 zatwierdzonej dotąd w Japonii - otrzymało w tym kraju ok. 2,3 mln osób, czyli mniej niż 2 proc. ludności. Większość zaszczepionych to pracownicy służby zdrowia.

Według źródeł agencji Kyodo rząd Japonii zamierza wprowadzić paszporty szczepień, aby ułatwić mieszkańcom podróże zagraniczne. "Inne kraje to robią, więc Japonia też musi to rozważyć" - mówił w środę na posiedzeniu parlamentu minister odpowiedzialny za walkę z pandemią, Taro Kono.

Japońskie paszporty szczepień mają też zawierać informacje o wynikach badań pod kątem koronawirusa, ale według źródeł nie będą używane wewnątrz kraju, na przykład w kontekście wstępu do restauracji czy na imprezy sportowe - informuje Kyodo.

Andrzej Borowiak