Japonia: W Tokio potwierdzono 67 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

W Tokio potwierdzono w środę 67 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jest to największy dzienny przyrost infekcji w japońskiej stolicy, od kiedy pod koniec maja zniesiono tam stan wyjątkowy - podał nadawca publiczny NHK.

Środa jest również szóstym z rzędu dniem, kiedy w Tokio potwierdzono ponad 50 przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

Jak pisze agencja Kyodo, rosną obawy co do drugiej fali infekcji po stopniowym złagodzeniu ograniczeń dla społeczeństwa i firm.

Od wybuchu epidemii w Tokio zakażonych koronawirusem zostało prawie 6300 osób, w całej Japonii - ponad 18,6 tys. ludzi, z których 972 osoby zmarły.

Ponieważ ostatnio odnotowano wiele nowych infekcji wśród młodych ludzi, którzy odwiedzili kluby nocne lub tam pracowali, władze metropolitalne Tokio przedstawiły we wtorek nowe kryteria dla swojego systemu ostrzegania, opartego teraz w większym stopniu na poradach lekarzy. W przeciwieństwie do wcześniejszego systemu "Tokio alert", nie ma on liczbowych celów.