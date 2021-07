Japonia: W Tokio wykryto 1149 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od stycznia

Na niewiele ponad tydzień przed rozpoczęciem letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio mierzy się z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. W środę służby medyczne stolicy Japonii zgłosiły 1149 nowych infekcji – najwięcej od 22 stycznia.

Od poniedziałku w Tokio obowiązuje kolejny pandemiczny stan wyjątkowy, który ma pomóc opanować najnowszą falę infekcji. Zgodnie z zapowiedziami władz restrykcje, w tym zakaz sprzedaży alkoholu w barach i restauracjach, mają obowiązywać do 22 sierpnia, czyli przez całe Igrzyska.

By zmniejszyć zagrożenie, organizatorzy ogłosili również zakaz udziału publiczności we wszystkich zawodach olimpijskich rozgrywanych w stolicy oraz w prefekturach Fukushima i Hokkaido.

Premier Japonii Yoshihide Suga wezwał w środę MKOl do skrupulatnego przestrzegania reżimu sanitarnego w czasie Igrzysk, by zapobiegać infekcjom. Premier oświadczył również, że dzięki kampanii szczepień odsetek osób starszych wśród zakażonych koronawirusem spadł z ok. 20 proc. do 4 proc.