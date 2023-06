Japonia: W ubiegłym roku urodziło się niespełna 800 tys. dzieci - najmniej od 1899 r.

W ubiegłym roku w Japonii urodziło się zaledwie 770 747 dzieci; to najmniejsza liczba, od kiedy prowadzone są statystyki - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej cytowanych w czwartek przez portal Nippon. Liczba zgonów była największa w okresie powojennym.

W 2022 r. na świat przyszło o 40 875 mniej dzieci niż w roku poprzednim. Liczba urodzeń w kraju od siedmiu lat utrzymuje tendencję spadkową.

Jak wynika z najnowszych danych statystycznych, w ubiegłym roku odnotowano również rekordową liczbę zgonów w okresie powojennym wynoszącą 1 568 961. Najczęstszą przyczyną były nowotwory - stanowiły one 24,6 proc. wszystkich zgonów - podkreśla portal Asahi. COVID-19 był siódmą co do wielkości (3 proc.) przyczyną śmierci.

Populacja Japonii, licząca ponad 125 milionów, zmniejszyła się tym samym o 798 214. Liczba Japończyków spada nieustannie od 16 lat i przewiduje się, że do 2070 r. będzie wynosiła 87 mln.

Współczynnik dzietności zmalał o 0,04 pkt. proc. rok do roku, osiągając 1,26 - tyle samo co w Polsce. W przypadku Japonii wskaźnik ten zrównał się ze stanem z 2005 r. i jest najniższym wynikiem w historii. Poziom ok. 2,1 uznaje się za taki, który zapewnia w danym społeczeństwie wymienialność pokoleń.

Podczas pierwszego wyżu demograficznego (1947-49) bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej liczba urodzeń w Japonii osiągnęła 2,5 mln rocznie, a podczas drugiego (1971-74) przekroczyła 2 mln. Liczba urodzeń spadła poniżej liczby zgonów po raz pierwszy w 2007 roku - zaznacza portal Nippon.

Jak dotąd wysiłki rządu mające na celu zachęcenie ludzi do posiadania większej liczby dzieci miały ograniczony wpływ na dzietność, pomimo wsparcia finansowego dla kobiet w ciąży i na opiekę nad dziećmi. Pod koniec maja premier Kishida dodatkowo obiecał podwoić wydatki na opiekę nad dziećmi w ciągu najbliższych trzech lat, aby pomóc w odwróceniu kurczącego się wskaźnika urodzeń w kraju.