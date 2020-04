Japonia wesprze program pomocy MFW dla państw poszkodowanych przez pandemię

Japonia zobowiąże się w przyszłym tygodniu do wsparcia programu pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla tych najuboższych państw, które silnie dotknął kryzys wywołany koronawirusem - podał w środę Reuters powołując się na zaznajomionego ze sprawą przedstawiciela japońskiego ministerstwa finansów.

Według tego zastrzegającego sobie anonimowość źródła, minister finansów Taro Aso złoży wspomniane zobowiązanie na jednym z przyszłotygodniowych spotkań MFW z szefami resortów finansów G20 (grupy 20 najsilniejszych gospodarczo państw świata). Obieca tam również udzielenie dodatkowej pomocy różnego rodzaju.

Opracowywanie planu całej akcji, w tym ustalanie konkretnych sum pieniężnych, jeszcze się nie zakończyło - zaznaczył rozmówca agencji Reutera. Z powodu pandemii koronawirusa spotkania MFW z ministrami finansów G20 będą się odbywać jako telekonferencje.

Udział Japonii będzie pochodził z zaprezentowanego we wtorek pakietu bodźców łącznej wartości 208 bilionów jenów (990 mld dolarów), który ma złagodzić skutki kryzysu spowodowanego przez koronawirus.

Działający w MFW fundusz łagodzenia skutków katastrof zapewnia uprawnionym do korzystania z niego krajom pożyczki, pomagające regulować ich zobowiązania wobec MFW. Według MFW, mechanizm ten okazał się bardzo skuteczny w trakcie epidemii eboli w 2004 roku. Obecnie kwotę funduszu zamierza się zwiększyć z około 200 mln do miliarda dolarów, do czego mają się przyczynić także spodziewane wpływy od darczyńców.