Japonia: Władze ułatwiają uchodźstwo uciekającym przed wojną z Ukrainy

Japonia rozpoczęła w piątek przyjmowanie uchodźców z Ukrainy na uproszczonych, mniej restrykcyjnych zasadach - poinformowała agencja Kyodo, powołując się na rząd w Tokio. Szukający schronienia przed wojną nie będą już musieli mieć w Japonii poręczyciela lub krewnych.

Ponadto osoby uciekające przed rosyjską inwazją z Ukrainy będą zwolnione z obowiązku okazania negatywnego testu na Covid-19, a także nie będą wliczane do dziennego limitu wjeżdżających do kraju - podała Kyodo. Według obowiązujących regulacji związanych z pandemią koronawirusa do kraju może przybyć 7 tys. osób dziennie.

Japońskie władze zapewnią uchodźcom zakwaterowanie, niezbędne przedmioty pierwszej potrzeby oraz pomogą im w znalezieniu pracy lub studiów - poinformował rząd.

"Poprosiłem, by zapewniono wystarczające wsparcie tym, którzy w ciężkich warunkach uciekają (przed wojną) do naszego kraju" - przekazał główny sekretarz japońskiego rządu Hirokazu Matsuno.

2 marca premier Japonii Fumio Kishida ogłosił, że kraj zacznie przyjmować uchodźców z Ukrainy. W środę przyjęto ich 73 na starych zasadach, za poręczeniem.