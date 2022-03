Japonia wprowadza zakaz eksportu towarów luksusowych do Rosji

Japonia wprowadza od 5 kwietnia zakaz eksportu do Rosji dóbr luksusowych, w tym samochodów premium i biżuterii - poinformował we wtorek japoński rząd. Jest to kolejna decyzja o rozszerzeniu sankcji ekonomicznych za inwazję na Ukrainę.

Poinformował o tym we wtorek na konferencji prasowej w Tokio japoński Minister Gospodarki, Handlu i Przemysłu Koichi Hagiuda.

"Rząd podjął decyzję o zakazie eksportu towarów luksusowych do Rosji, w tym samochodów klasy premium, klejnotów i biżuterii.

Zakaz wchodzi w życie 5 kwietnia" - powiedział.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając w środę w ubiegłym tygodniu w japońskim parlamencie za pośrednictwem łącza wideo, wezwał Japonię do wprowadzenia embarga handlowego przeciwko Rosji.

Dzień później premier Fumio Kishida powiedział, że Japonia podejmie kroki, aby pozbawić Rosję statusu najbardziej uprzywilejowanego w handlu z Japonią kraju i uniemożliwić jej unikanie sankcji finansowych przy użyciu zasobów cyfrowych.

Japonia w odpowiedzi na wojnę Rosji z Ukrainą zamroziła aktywa 25 Rosjan i zabroniła eksportu do 81 rosyjskich firm , poinformowało w piątek ministerstwo spraw zagranicznych.