Japonia zaakceptowała swój pierwszy lek na COVID

Japońskie ministerstwo zdrowia wydało zgodę na stosowanie w sytuacjach wyjątkowych Xocova - pierwszego krajowego doustnego leku na COVID opracowanego przez firmę farmaceutyczną Shionogi. Lek ma być dostępny dla pacjentów już na początku grudnia.

Xocova skutecznie przyspiesza powrót do zdrowia

Według podanych przez ministerstwo i Shionogi wyników finalnej fazy testów klinicznych Xocova lek ten skutecznie przyspiesza powrót do zdrowia. U pacjentów, którzy zażywali lek raz dziennie przez pięć dni, czas wyleczenia się z objawów takich jak katar i gorączka skrócił się z ośmiu do siedmiu dób. Nie jest to może oszałamiający rezultat, jednak istotny jest w tym przypadku także odnotowany spadek liczby wirusów. Zażywanie leku ma też ograniczenia. Xocova jest przeznaczona dla chorych ze średnimi objawami. Leku nie mogą przyjmować dzieci poniżej 12 roku życia i kobiety w ciąży, lub ją planujące.

Japoński preparat jest konkurentem dla amerykańskich leków doustnych Paxlovidu Pfizera i molnupiraviru Mercka. One również zostały dopuszczone do stosowania w sytuacjach wyjątkowych. Wszystkie trzy czekają na zgodę na używanie w normalnych warunkach. Póki co Japończycy nie przejawiają globalnych ambicji. W pierwszej kolejności Xocova ma zaspokajać krajowe zapotrzebowanie. Ma to związek z przygotowaniami do spodziewanej kolejnej fali zachorowań. Co ważne, w ramach polityki budowania bezpieczeństwa gospodarczego w kluczowych obszarach, jak ochrona zdrowia właśnie, lek ten produkowany jest w Japonii.

Wyścig po skuteczną szczepionkę na COVID-19 trwa

Shionogi idzie za ciosem i już 24 listopada złożyła w ministerstwie zdrowia wniosek o dopuszczenie do stosowania opracowanej przez firmę szczepionki na COVID. To Xocova lek ten skutecznie przyspiesza powrót do zdrowia. Shionogi zdecydowało się opracować szczepionkę podjednostkową opartą na rekombinowanym białku. Według firmy podczas testów klinicznych zanotowano poziom produkcji przeciwciał podobny jak po zastosowaniu szczepionki Pfizera i lepszy niż w przypadku preparatu AstraZeneca. Zaletą szczepionek podjednostkowych ma być możliwość stosowania u pacjentów, którzy z różnych względów, jak np. alergie, nie mogli poddać się szczepieniu innymi preparatami

Oprócz Shionogi w Japonii prace nad szczepionkami przeciw COVID prowadzą jeszcze trzy firmy. KM Biologics pracuje nad szczepionką inaktywowaną, zaś Daiichi nad szczepionką RNA. Z kolei startup VLC Therapeutics rozwija samoreplikującą się szczepionką mRNA.

