Japonia zaapelowała do WHO o dopuszczenie Tajwanu do obrad Światowego Zgromadzenia Zdrowia

Japonia wezwała we wtorek Światową Organizację Zdrowia (WHO), aby dopuściła Tajwan do obrad jej najwyższego organu decyzyjnego w charakterze obserwatora – podała agencja Kyodo. Według tajwańskiej agencji CNA taki apel wystosowało również siedem innych państw.

Japoński minister zdrowia Katsunobu Kato ocenił podczas obrad Światowego Zgromadzenia Zdrowia, że "należy poddać pod rozwagę" regiony, które skutecznie zareagowały na pandemię koronawirusa, takie jak Tajwan.

W Tokio główny sekretarz japońskiego rządu Yoshihide Suga wyraził natomiast ubolewanie, że Tajwan nie może uczestniczyć w trwającym wideozgromadzeniu w charakterze obserwatora.

Tajwańska agencja prasowa CNA podała wcześniej, że w liście do szefa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa o dopuszczenie Tajwanu do obrad w charakterze obserwatora apelowały, prócz Japonii, również USA, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Nowa Zelandia.

Członkostwu Tajwanu w WHO i jego uczestnictwu w obradach zgromadzenia sprzeciwiają się komunistyczne Chiny. Pekin uznaje Tajwan za zbuntowaną prowincję, która nie ma prawa do występowania na arenie międzynarodowej jako państwo. Według demokratycznie wybranego rządu Tajwanu jest on natomiast niezależny od ChRL.

Władze w Tajpej twierdzą, że z powodu wykluczenia z WHO Tajwan nie miał dostępu do informacji z pierwszej ręki, niezbędnych do podejmowania szybkich działań w walce z pandemią koronawirusa. WHO i Chiny utrzymują, że wyspa miała dostęp do wszelkich potrzebnych danych.