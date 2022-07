Japonia zainwestuje biliony w zeroemisyjny transport morski

Japońscy armatorzy i stocznie już od kilku lat inwestują duże środki w rozwój statków napędzanych amoniakiem i wodorem. Teraz do gry włącza się tamtejszy rząd, który - w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zamierza hojnie wspomóc prace badawcze i rozwojowe w tej dziedzinie. Celem jest zbudowanie pierwszego neutralnego węglowo statku do 2026 r.

Japonia ma ambitne plany. Tokio zamierza do 2050 r. zainwestować w osiągnięcie zeroemisyjności przez żeglugę morską aż 30 bln jenów (220 mld dolarów).

Amoniak i wodór postrzegane są jako paliwa przyszłości.

Program realizują japońskie firmy, w tym Nippon Yusen, Kawasaki Kisen i Imabari Shipbuilding.

Także z uwagi na dużą zależność od importu drogą wodną osiągnięcie zeroemisyjności przez żeglugę morską zajmuje istotne miejsce w planach budowy neutralnej klimatycznie gospodarki. Japońskie Ministerstwo Rolnictwa, Infrastruktury, Transportu i Turystyki już wiosną br. powołało radę mającą zająć się dekarbonizacją branży żeglugowej. W jej skład weszli m.in. potentaci krajowego przemysłu stoczniowego - tacy jak Nippon Yusen, Kawasaki Kisen i Imabari Shipbuilding.

Rząd nie jest tutaj inicjatorem działań, a jedynie zapewnia wsparcie wiodącym graczom rynkowym. Podział zadań w nowym organie odpowiada dotychczasowym zainteresowaniom koncernów.

Kawasaki Heavy Industries (KHI) będzie kontynuować prace nad wykorzystaniem wodoru jako paliwa. Przypomnijmy, że w 2019 r. koncern zwodował Suiso Frontier, pierwszy zbiornikowiec do przewozu ciekłego wodoru. A pierwszy japoński statek zasilany tym paliwem ma zostać przedstawiony w 2027 r.

Z kolei Nippon Yusen i Imabari Shipbuilding koncentrują się na rozwoju jednostek napędzanych amoniakiem. Pierwotnie Imabari planował przedstawić komercyjny model takiego statku właśnie w 2026 r. Jednostki wykorzystujące alternatywne paliwa mają wejść do eksploatacji w 2028 r. (amoniak) i 2030 r. (wodór).

Pieniądze i emisje problemem

Projekty te są wysoce złożone, a na drodze ich realizacji mogą stanąć liczne przeszkody. Pierwszą są pieniądze... Japońskie Stowarzyszenie Armatorów za opłacalną uznało cenę jednostkową nowych jednostek na poziomie 10 mld jenów (ok. 72 mln dol.).

Oznacza to konieczność budowy łącznie stu takich statków rocznie, co w praktyce przekłada się na wymianę całości japońskiej floty. Przekłada się to także na roczne wydatki rzędu biliona jenów. Stąd taka hojność rządu, rozplanowana na blisko 30 lat i obejmująca - prócz wsparcia badań - również długoterminowe, niskooprocentowane pożyczki dla stoczni i armatorów.

Kolejne problemy dotyczą właściwości nowych paliw, które są wciąż drogie w produkcji, a także wymagające w transporcie i przechowywaniu. Amoniak podczas spalania wytwarza podtlenek azotu, który powoduje efekt cieplarniany około 300 razy większy niż dwutlenek węgla. Ma też większą objętość niż powszechnie wykorzystywany obecnie mazut. Do tego produkcja amoniaku jest nadal wysokoemisyjna - ponad 2 tony dwutlenku węgla na jedną tonę amoniaku. Na koniec konieczne jest opracowanie i wdrożenie nowych norm, procedur i łańcuchów logistycznych.

Konkurencja nie śpi

Mimo tych wszystkich ograniczeń, amoniak i wodór postrzegane są jako paliwa przyszłości, a konkurencja również nie śpi...

Oto w 2020 r. południowokoreański koncern stoczniowy Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) otrzymał od towarzystwa klasyfikacyjnego Lloyd’s Register of Shipping (LR) zgodę na budowę statku napędzanego silnikami na amoniak. Koreańczycy współpracują z niemieckim

MAN Energy Solutions. Plan zakłada opracowanie do 2024 r. dwupaliwowego silnika spalającego amoniak i wprowadzenie go do komercyjnego użytku w kolejnym roku.

