Japonia: Zakaz eksportu do Rosji obejmie m.in. drukarki 3D i komputery kwantowe

W ogłoszonym w tym tygodniu przez rząd Japonii nowym pakiecie sankcji przeciwko Rosji znalazł się m.in. zakaz eksportu zaawansowanych technologii, takich jak drukarki 3D i komputery kwantowe – podała publiczna japońska stacja NHK.

Według portalu Kyiv Independent zakaz wejdzie w życie 20 maja i obejmie ponadto katalizatory do rafinerii ropy naftowej, kontrolery do maszyn i części zamienne do komputerów kwantowych.

Rozszerzenie sankcji odzwierciedla przekonanie rządu w Tokio o konieczności współpracy z pozostałymi państwami grupy G7 na rzecz zwiększenia presji na Rosję w związku z jej agresją przeciwko Ukrainie - podała NHK.

"Jesteśmy skrajnie wstrząśnięci, widząc dewastację, powagę kryzysu humanitarnego i rozmiar zniszczeń w każdym (ukraińskim) mieście", jakie padło ofiarą rosyjskiej agresji - mówił wcześniej w tym tygodniu główny sekretarz japońskiego rządu Hirokazu Matsuno, cytowany przez agencję Jiji Press.

Rozszerzony pakiet sankcji obejmuje również zakaz eksportu do 71 rosyjskich instytucji powiązanych z przemysłem zbrojeniowym, wśród których są stocznie i placówki badawcze. Przewidziano też zamrożenie aktywów łącznie 141 osób, w tym premiera Rosji Michaiła Miszustina oraz osób związanych z prorosyjskimi separatystami z Donbasu - wynika z informacji NHK.