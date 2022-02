Japonia: Zamieć śnieżna sparaliżowała ruch lotniczy i kolejowy na Hokkaido

Silne opady śniegu na japońskiej wyspie Hokkaido doprowadziły w poniedziałek do poważnych zakłóceń w transporcie lotniczym i kolejowym. Władze ostrzegają przed kolejnymi zamieciami oraz wysokimi falami morskimi, które mogą uderzyć w tę część archipelagu.

Jak zauważyła agencja Kyodo, na Hokkaido odwołano ok. 140 lotów i zawieszono ponad 970 kursów pociągów. Według Japońskiej Agencji Meteorologicznej w stolicy Hokkaido, Sapporo, w ciągu doby spadło 11 cm śniegu. Służby meteorologiczne spodziewają się, że do wtorku poziom pokrywy śnieżnej może wzrosnąć nawet do 50 cm.

Z powodu trudnych warunków pogodowych w poniedziałek na wyspie doszło do poważnego wypadku drogowego - w wyniku zderzenia kilku pojazdów na drodze ekspresowej siedem osób zostało rannych.

Zamiecie śnieżne ogarnęły też inne rejony Japonii; przewiduje się, że w regionie Hokuriku na Honsiu, centralnej wyspie japońskiego archipelagu, do wtorku spadnie nawet do 70 cm śniegu.

Meteorolodzy poinformowali też, że na Hokkaido i w regionie Tohoku na Honsiu wystąpią wiatry o maksymalnej prędkości 126 km/godz. U wybrzeży na tych obszarach mogą wystąpić fale oceaniczne o wysokości do 6 m.