Japonia: Zmarł Sunao Tsuboi, działacz przeciw broni jądrowej, ocalony z wybuchu w Hiroszimie

Ocalony z ataku atomowego Stanów Zjednoczonych na Hiroszimę Sunao Tsuboi, który stał się później wiodącym działaczem na rzecz rozbrojenia jądrowego i spotkał się z prezydentem USA Barackiem Obamą, zmarł w wieku 96 lat – podała w środę agencja Kyodo, powołując się na jego krewnych.

Mężczyzna zmarł w niedzielę z powodu arytmii serca wywołanej anemią - poinformowała rodzina działacza.

Według publicznej japońskiej stacji NHK Tsuboi miał 20 lat, gdy w 1945 roku na Hiroszimę spadła amerykańska bomba atomowa. Znajdował się wtedy w odległości około kilometra od miejsca wybuchu i doznał w jego wyniku poważnych poparzeń.

Tsuboi był jednym z ocalonych z wybuchu, którzy w 2016 roku spotkali się z ówczesnym prezydentem USA Obamą w czasie jego historycznej wizyty w Hiroszimie. Była to pierwsza wizyta urzędującego przywódcy Stanów Zjednoczonych w tym mieście.

Po wojnie Tsuboi pracował jako nauczyciel, a później poświęcił się działalności na rzecz rozbrojenia nuklearnego. Przekazywał swoje doświadczenia z wojny atomowej ludziom zarówno w Japonii, jak i za granicą. Był też jednym z prezesów japońskiego związku ocalonych z ataków na Hiroszimę i Nagasaki.

Atak na Hiroszimę zabił 140 tys. ludzi i zrównał z ziemią dużą część tego miasta, liczącego wówczas ok. 350 tys. mieszkańców. Szacuje się, że olbrzymia fala uderzeniowa po wybuchu bomby zabiła na miejscu 70 tys. osób, a dziesiątki tysięcy zmarły później z powodu odniesionych obrażeń lub choroby popromiennej.

Trzy dni po ataku na Hiroszimę wojsko Stanów Zjednoczonych zrzuciło bombę jądrową na inne japońskie miasto - Nagasaki, gdzie zginęło co najmniej 74 tys. osób. Wkrótce Japonia poddała się, co zakończyło II wojnę światową w Azji. Były to jedyne dwie bomby nuklearne, jakie zrzucono w ramach działań wojennych na świecie.

W marcu 2021 roku w Japonii żyło prawie 128 tys. hibakusha, czyli ocalałych z obu ataków, a średnia ich wieku wynosiła prawie 84 lata. W ciągu poprzedniego roku zmarło prawie 9 tys. takich osób - wynika z danych ministerstwa zdrowia, pracy i opieki społecznej.

