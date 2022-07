Japonia: Znaleziono 30 martwych żółwi, część z nich dźgnięto nożem w szyję

Co najmniej 30 martwych zielonych żółwi morskich znaleziono na plaży na japońskiej wyspie Kumejima; część z nich była dźgnięta nożem - informuje w poniedziałek stacja CNN za lokalnymi mediami. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie okrucieństwa wobec zwierząt.

Według serwis informacyjnego Mainichi co najmniej jedna osoba przyznała się do zranienia zwierząt, by usunąć je z sieci rybackich. "Rozplątałem niektóre (żółwie) i wypuściłem do morza, ale nie mogłem uwolnić tych ciężkich, więc dźgnąłem je, aby się ich pozbyć" - powiedział anonimowy rybak cytowany przez Mainichi.

Żółwie zielone, znane także pod nazwą żółwi jadalnych, są uznane za gatunek zagrożony przez japońskie władze i międzynarodowe grupy ochrony zwierząt. Często pojawiają się w wodorostach u wybrzeży Kumejimy, jednej z maleńkich wysepek, która leży około 1000 km na południe od Kiusiu, jednej z głównych wysp Japonii. Na Kumejimie prowadzone są aktywne działania na rzecz ochrony zwierząt - podaje CNN.

Biolodzy i inni pracownicy lokalnego muzeum żółwi morskich pospieszyli na plażę po odkryciu martwych zwierząt. U kilku zauważono rany kłute u podstawy szyi, inne miały także pocięte płetwy.