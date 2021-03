Japoński miliarder szuka chętnych do wspólnego lotu wokół Księżyca

Japoński miliarder Yusaku Maezawa w 2023 r. zamierza odbyć prywatną podróż wokół Księżyca kosmicznym statkiem SpaceX. Poszukuje ośmiu towarzyszy podróży; zostaną wyłonieni w konkursie.

Reuters podał, że w wyprawie, która będzie pierwszym tego typu komercyjnym przedsięwzięciem, ma wziąć udział od dziesięciu do dwunastu osób, z czego osiem wyłonionych zostanie w konkursie. Głównym kryterium ich wyboru będzie umiejętność w "przesunięciu granic" w dziedzinach, w których na co dzień się specjalizują. Ważną cechą, której oczekuje się od kandydatów jest zdolność do pracy zespołowej. 21 marca rozpoczną się rozmowy z kandydatami. Na maj przewidziano dla wybranych badania lekarskie.

"Mam nadzieję, że odbędziemy z naszą ekipą bardzo przyjemną wyprawę. Poszukuję osób z różnych środowisk" - powiedział miliarder. Początkowo Maezawa zamierzał też wziąć ze sobą artystów, miliarder jest bowiem znanym kolekcjonerem dzieł sztuki.

Przedsiębiorca, który jest założycielem największego japońskiego sklepu online Zozotown, pokryje całkowity koszt podróży pojazdem SpaceX. Dwa ostatnie prototypy tego wehikułu eksplodowały podczas testów, co podkreśla ryzyko, z jakim miliarder i jego towarzysze będą musieli się zmierzyć podczas podróży kosmicznej.