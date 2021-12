Yusaku Maezawa: turystyka kosmiczna jest dla niezwykle bogatych ludzi

Japoński turysta Yusaku Maezawa, który poleciał w minioną środę na wycieczkę na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), nie zgodził się z osobami krytykującymi go, że źle wydał pieniądze i w wywiadzie udzielonym Associated Press z przestrzeni kosmicznej stwierdził, że w Kosmosie jest "niesamowicie".

Yusaku Maezawa stwierdził w wywiadzie udzielonym w poniedziałek, że choć wielokrotnie wyobrażał sobie, jak będzie wyglądać misja, to jest zaskoczony rzeczywistością podróży kosmicznej.

Przyznał także, że turystyka kosmiczna jest przeznaczona dla niezwykle bogatych ludzi, a ci, którzy się na nią decydują, muszą także zdawać sobie sprawę z wyzwań, jakie ze sobą niesie.

Japoński miliarder i jego producent Yozo Hirano są pierwszymi turystami w Kosmosie, którzy sami opłacili swoją podróż.

Zapytany o wartość wycieczki, Maezawa stwierdził, że nie może zdradzić sumy wydanej na podróż, ponieważ jest związany kontraktem. Odrzucił także krytykę tych, którzy uważają, że mógł lepiej wydać pieniądze na pomoc ludziom na Ziemi, zamiast wyruszyć w podróż: "Ci, którzy tak mówią, zapewne nigdy nie byli w kosmosie".

"Tak, to jest drogie, ale nie chodzi tylko o pieniądze. Potrzeba czasu, aby ciało przystosowało się do tego środowiska, a trening przygotowawczy do nagłych wypadków zajmuje co najmniej kilka miesięcy. Szczerze mówiąc, jest to możliwe tylko dla osób, które mają czas, są sprawne fizycznie i mogą sobie na to pozwolić finansowo. Ale nie wiemy, czy tak samo będzie za dziesięć, dwadzieścia lat" - skomentował miliarder.

Przyznał, że odczuwa nieco chorobę lokomocyjną i nie sypia dobrze. Poza tym, marzy o zjedzeniu sushi.

Maezawa wyraził ogromne uznanie dla członków załogi statku Sojuz MS-20. Poza rosyjskim astronautą Aleksandrem Misurkinem, który pełni także rolę korespondenta rosyjskiej agencji prasowej TASS, wśród członków załogi znajdują się Raja Chari, Thomas Marshburn, Kayla Barron i Mark Vande Hei z NASA, Rosjanie Anton Szkaplerow i Piotr Dubrow oraz Matthias Maurer z Europejskiej Agencji Kosmicznej. "Oni są jak superbohaterowie, którzy ratują planetę!" - skomentował miliarder.

Przed lotem Maezawa stworzył listę stu rzeczy do zrobienia w Kosmosie w trakcie swojej misji po publicznym poproszeniu o przysyłanie pomysłów. Uważa, że czeka na wypełnienie części zadań, takich jak zajęcia sportowe - badminton, tenis stołowy, czy golf, ale nie wszystkie przypadły mu do gustu.

Filantrop zamierza także wybrać się na wycieczkę dookoła Księżyca na statku Elona Muska Starship, do której ma dojść w ciągu następnych kilku lat: "planuję lecieć na Księżyc w 2023 roku - jesteśmy w fazie finałowej wybierania ośmiu osób, które będą uczestniczyć w projekcie Dear Moon".

Maezawa dorobił się fortuny na Zozotown - największym japońskim sklepie odzieżowym w internecie. Magazyn Forbes ocenia jego majątek na 2 mld dolarów. Sojuz MS-20 wystartował w kierunku ISS w środę z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Lot trwał sześć godzin. Powrót zaplanowany jest na poniedziałek 20 grudnia.