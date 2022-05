Japońskie firmy ubezpieczeniowe ruszają w kosmos

Eksploracja przestrzeni kosmicznej i okołoziemskiej stawia zupełnie nowe wyzwania. Dotyczy to nie tylko agencji kosmicznych i przedsiębiorstw zainteresowanych zarabianiem na pędzie ku gwiazdom. Rozrastający się rynek kosmiczny otwiera nowe możliwości, ale również stawia nowe wymagania także firmom ubezpieczeniowym.

Coraz częstsze loty na orbitę i ambitne plany księżycowe sprawiają, że zaangażowane w nie podmioty prywatne zaczynają interesować się ubezpieczeniami od ryzyka ewentualnych niepowodzeń. Wraz z rozrostem branży daje to ubezpieczycielom obietnicę potencjalnie wysokich zysków, jest jednak pewien problem. Wysokość ubezpieczeń i związane z tym opłaty są zwykle ustalane na podstawie danych historycznych, a te dla eksploracji kosmosu są dość skąpe.

Nie zraża to dwóch największych japońskich ubezpieczycieli: Mitsui Sumitomo Insurance i Tokio Marine & Nichido Fire Insurance. Obaj potentaci wkraczają na niezbadany do tej pory ląd, jednocześnie starając się zachęcić prywatne firmy do eksploracji przestrzeni kosmicznej. Niemniej te pierwsze ubezpieczeniowe wyprawy pozaziemskie są ostrożne i stopniowe. Japońscy ubezpieczyciele już zajmują się satelitami, a teraz spoglądają w stronę księżyca.

Mitsui Sumitomo Insurance wprowadzi polisy dla lądowników księżycowych, pokrywające straty w przypadku niewylądowania obiektu na powierzchni Srebrnego Globu. Ubezpieczający będą prawdopodobnie płacić ok. 1 mld jenów (8 mln dolarów) za każde wystrzelenie. Łączna suma ubezpieczenia wyniesie 10 mld jenów. Obejmuje potencjalny koszt nieudanej misji, w tym zwrot kosztów wystrzelenia rakiety nośnej.

Z kolei Tokio Marine chce skoncentrować się na łazikach księżycowych. Te nieduże pojazdy ryzykują uszkodzenia w trakcie lotu na Księżyc, lądowania na nim, jak i później podczas samej misji.

Jak jednak udowodnić, że ubezpieczenie powinno zostać wypłacone? Trudno jeszcze oczekiwać, by rzeczoznawcy, do tego nieliczni, polecieli w kosmos zbadać sprawę. Przyjęte rozwiązanie zakłada regularne przysyłanie przez łazik zdjęć dowodzących prawidłowego działania. Brak zdjęć będzie dowodzić uszkodzenia i spowoduje wypłatę odszkodowania.

Oferta obu firm już wywołała spore zainteresowanie w rozrastającej się japońskiej branży kosmicznej. Mitsui Sumitomo ma ubezpieczyć lądownik budowany przez startup Ispace. Misja obiektu planowana jest jeszcze na ten rok. Również w ciągu najbliższych siedmiu miesięcy na księżyc ma wyruszyć łazik opracowany przez Dymon. Misja będzie prowadzona wspólnie z Amerykanami, jednak japoński pojazd zostanie ubezpieczony przez Tokio Marine.

To dopiero początek. W stronę księżyca spoglądają nie tylko startupy, ale także giganci japońskiego przemysłu. Toyota pracuje nad załogowym łazikiem księżycowym Lunar Cruiser, zaś Shimizu pracuje nad projektem bazy księżycowej. Zaangażowanie dużych korporacji oznacza więcej pieniędzy i większe zainteresowanie ubezpieczeniami. PricewaterhouseCoopers prognozuje, że do roku 2040 rynek badań i eksploracji księżyca osiągnie wartość 47,8 mld dolarów rocznie.

