Jarosław Gowin liczy na Francję w kwestii systemów wodorowych i mikroelektroniki

Polska liczy na współpracę z Francją w zakresie przyszłych projektów IPCEI, szczególnie w zakresie technologii i systemów wodorowych oraz mikroelektroniki - oznajmił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Jarosław Gowin 11 marca odwiedzi Paryż.

Wicepremier spotka się z ministrem gospodarki, finansów i odbudowy Republiki Francuskiej Bruno Le Maire'em, przewodniczącym Senatu Republiki Francuskiej Gérardem Larcherem oraz z sekretarzem generalnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Angelem Gurrią.

Gowin zapowiedział, że podczas rozmów w Paryżu przedstawi "propozycję rozwoju współpracy między polskimi i francuskimi instytucjami naukowo-badawczymi, działającymi w obszarze innowacji".

Wicepremier, szef MRPiT dodał, że podczas czwartkowej wizyty w Paryżu planuje m.in. zaprezentować główne założenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy - wartego 23,9 mld euro w grantach oraz 34,3 mld euro w pożyczkach - oraz Nowej Polityki Przemysłowej Polski.

"KPO pozwoli zbudować fundamenty gospodarcze tak, by w przyszłości Polska, ale też europejska gospodarka była maksymalnie odporna na kryzys i konkurencyjna globalnie" - wskazał Jarosław Gowin.

Gowin zwrócił uwagę, że silny sektor przemysłowy buduje strategiczną niezależność, "co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo gospodarcze i jest kluczowe dla zwiększenia konkurencyjności firm na globalnym rynku".

Zdaniem szefa MRPiT wsparcia wymaga "rozwój filarów przemysłowych Europy w nowych obszarach technologicznych", takich jak wodór, mikroelektronika, baterie. "Pozwoli to na dokonanie skoku technologicznego, którego rezultaty przełożą się też na inne sektory, przynosząc znaczne korzyści gospodarcze państwom unijnym" - ocenił.

Gowin zaznaczył, że przy realizacji tego typu projektów kluczowe jest "zawiązywanie szerokich europejskich sojuszy biznesowych pomiędzy firmami i sektorem nauki", a szansą na wzmocnienie europejskiego przemysłu w kontekście globalnej konkurencji jest mechanizmu IPCEI (tzw. Ważne Projekty Wspólnego Europejskiego Zainteresowania).

"Polska liczy na owocną współpracę z Francją w zakresie przyszłych projektów IPCEI, szczególnie w obszarach już zainicjowanych przez KE, jak technologie i systemy wodorowe oraz mikroelektronika" - wskazał Gowin.

Szef MRPiT liczy też na kooperację polskich i francuskich firm w sektorze kosmicznym, który w naszym kraju "odnotowuje dynamiczny wzrost". "Polska branża kosmiczna jest otwarta na współpracę z podmiotami z Francji. Postrzegamy firmy francuskie jako liderów na skalę globalną w obszarze związanym z kosmosem" - powiedział. W jego ocenie byłoby korzystne, aby francuskie przedsiębiorstwa w większym stopniu "włączały do swojego łańcucha dostaw młode, ale bardzo innowacyjne polskie firmy". "Liczymy na szerszą współpracę z Francją na forum UE - w ramach Europejskiego Programu Kosmicznego, którego budżet to 13,2 mld euro" - zaznaczył.

Odnosząc się do nowej strategii przemysłowej UE, szef MRPiT zaznaczył, że ważne jest wprowadzenie jednolitych standardów i wymagań w stosunku do rodzimych producentów i importowanych produktów. Ważne jest też, jak powiedział, by przy ujednolicaniu standardów na europejskim rynku pracy Polska nie poniosła szkody. Dodał, że należy również doprecyzować sposób dokonania takiej transformacji. "Te kwestie będą przedmiotem mojej rozmowy z ministrem Le Maire'em. W ramach Trójkąta Weimarskiego mamy zbieżne stanowisko w kwestii polityki przemysłowej UE" - powiedział.

Gowin podkreślił, że "wszyscy mówimy jednym głosem o potrzebie usunięcia barier na jednolitym rynku - ale dotąd dla przedsiębiorców niewiele jest praktycznych tego efektów". Ocenił, że czas na konkretne działania, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Dlatego podczas rozmowy z Bruno Le Mairem będzie wskazywał, "jak ważne - szczególnie w obliczu obecnego kryzysu - jest skuteczne funkcjonowanie jednolitego rynku".

Wicepremier Gowin dodał, że w ramach paryskiej wizyty zamierza zaprosić ministra Bruno Le Maire'a w czerwcu do Polski i do udziału w spotkaniu ministrów ds. gospodarczych formatu V4 + Francji na zakończenie Prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej (V4).

Według MRPiT głównymi tematami czwartkowych rozmów ministra Gowina w Paryżu będą też m.in.: 25-lecie członkostwa Polski w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), rozwój współpracy w ramach partnerstwa strategicznego i programu współpracy na lata 2020 - 2023, polityka konkurencji i polityka handlowa UE, 30-lecie utworzenia formatu Trójkąta Weimarskiego.