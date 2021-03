Jarosław Gowin: oczekujemy, że problemy polskich firm we Francji zostaną rozwiązane

Niezbędnym elementem w przezwyciężeniu pandemicznego kryzysu jest konsekwentne działanie jednolitego rynku. Jestem tu adwokatem polskich przedsiębiorców, ale i tego, by wszystkie europejskie firmy były równe wobec prawa i realnie mogły korzystać ze wszystkich swobód zagwarantowanych w Traktacie - deklaruje w rozmowie z WNP.PL Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

Kłopotem raczej nie są przepisy, lecz praktyka francuskich organów administracyjnych – w tym nieproporcjonalne sankcje, kontrole i zbyt częste kwalifikowanie czasowej działalności polskich przedsiębiorców jako stałej, co wiąże się z dalej idącymi wymogami.- Bariery we Francji nie są wyjątkiem. Ostatnio na podobne tematy rozmawiałem z Aldo Amatim, ambasadorem Republiki Włoch w Polsce, a robocze kontakty nawiązaliśmy m.in. z przedstawicielami Holandii, Niemiec, Bułgarii czy Słowenii.Mój resort pracuje także nad kolejnym wydaniem raportu „Czarna Księga. Bariery na rynku wewnętrznym”. Pierwsza edycja spotkała się bardzo pozytywnym odbiorem na europejskim forum.- Francja od lat należy do najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. Zajmuje 4. miejsce w naszych obrotach handlowych. Zacieśnienie kontaktów gospodarczych leży po prostu w interesie obu stron.Szczególnie ciekawe są projekty, które pan wskazał – z obszaru nowoczesnych technologii. W ramach francuskiej wiązki projektowej (przemysłu bateryjnego) wnioski popierane także przez polski rząd przeszły już pozytywnie etap Komisji Europejskiej; jeden z nich wszedł już w fazę realizacji.Obecnie otwierają się kolejne możliwości lokowania naszych projektów w inicjatywie IPCEI – zwłaszcza w dziedzinie pożytkowania wodoru i mikroelektroniki. Jesteśmy tu w stałym kontakcie w francuskimi partnerami.- Minister Le Maire starał się zainteresować mnie francuskimi lokomotywami wodorowymi. Nieprzypadkowo, gdyż interesujące badania na tym polu prowadzi w Polsce nie tylko Pesa, ale i Newag.Inne ciekawe pole współdziałania – zarówno na polu cywilnym, jak i militarnym – stanowi przemysł kosmiczny, gdzie Francja jest światową potęgą. Zwracałem uwagę, że rozwój tego sektora należy też do priorytetów polskiego rządu.Nie bez znaczenia jest i to, że w ramach europejskiego programu kosmicznego na unijne firmy czeka ponad 13 mld euro. Polskie państwo powinno zrobić wszystko, by nasze przedsiębiorstwa mogły skutecznie konkurować o poważną część tego tortu.- Rzeczywiście, o tym była mowa już na samym początku wystąpienia francuskiego ministra; Francja jest zainteresowana budową elektrowni jądrowej w Polsce.Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że stanowczo za wcześnie przesądzać, jaka będzie decyzja naszego rządu, Faktycznie, Polska zawarła już wspomniane porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, ale to w żadnym wypadku nie wyklucza przedstawiania nam kompleksowych ofert finansowych i technologicznych przez innych ewentualnych partnerów.- Nowe ramy unijnego finansowania stwarzają ogromne szanse dla polskich instytutów badawczych i nauki w ogóle, ale potrzebujemy silnych partnerów zagranicznych. I to nie tylko dla Sieci Badawczej Łukasiewicz, której przypisuję ważną rolę, ale także np. dla polskich politechnik.Mamy już zresztą przykłady bardzo dobrej, godnej naśladowania współpracy bilateralnej, choćby inicjatywę nazwaną UNIVERSEH – Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości (uczestniczy w niej Akademia Górniczo-Hutnicza wraz partnerskimi uczelniami z Francji, Niemiec, Luksemburga i Szwecji).- Zdecydowanie coś więcej! Co prawda Komisja Europejska narzuciła wyśrubowane normy wydatkowania unijnych środków na Zielony Ład i cyfryzację, ale przecież każdy kraj ma sporo swobody i wypracowuje własne oryginalne rozwiązania.Jeśli chodzi o KPO, jesteśmy teraz na etapie konsultacji. I tu wnikliwa analiza doświadczeń i propozycji francuskich może być dla nas niezwykle interesująca i pożyteczna.Czytaj także: Ruszyły konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Odbudowy Powtórzę: w rozmowie z moim francuskim odpowiednikiem chodziło o coś więcej niż wymianę wiadomości. Celem było wypracowanie wspólnych inicjatyw z wykorzystaniem unijnych funduszy. Cały czas kładę nacisk na określenie „wspólne”, bo Polska nie jest już zainteresowana tylko prostymi inwestycjami, lecz projektami partnerskimi.Uważamy, że polska gospodarka jest też tak nowoczesna, że w wielu – choć, rzecz jasna, jeszcze nie we wszystkich – obszarach może na równych zasadach kooperować z europejskimi potęgami.Zresztą – co charakterystyczne – wszyscy moi paryscy rozmówcy podkreślali rosnącą gospodarczą rolę naszego kraju Unii. Brexit stwarza dla nas dodatkową szansę, by strukturalnie wejść do piątki krajów unijnych, których głos w tym względzie będzie słyszany najmocniej.- Współpraca międzynarodowa nie tylko na polu Trójkąta Weimarskiego osłabła, także ze względów pandemicznych, ale do realizacji gospodarczego wymiaru Trójkąta doszło już przecież podczas szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu, w lipcu 2019 roku.Teraz zarówno w Berlinie, jak i w Paryżu spotkałem się znaczącym zainteresowaniem rozmowami w trójstronnym formacie. Minister Le Maire i minister Peter Altmaier wyszli z inicjatywą szybkiego spotkania ministrów gospodarki trzech naszych państw.Jako się rzekło, na zakończenie polskiej prezydencji – w czerwcu tego roku – dojdzie też do spotkania w formacie V4 z udziałem ministra Le Maire’a. Tego typu kontakty mają, według mnie, kluczowe znaczenie, gdyż pandemia uświadomiła nam konieczność skrócenia łańcucha dostaw i rozbudowy europejskiego przemysłu. I jest oczywiste, że sukces tych przedsięwzięć będzie większy, gdy wysiłki poszczególnych państw będą skoordynowane.Ważnym wątkiem rozmowy z ministrem Le Mairem była kwestia tzw. autonomii strategicznej. Francja bardzo mocno podkreśla coś, co jest tam nazywane suwerennością gospodarczą Europy. Mocno poparłem tę koncepcję, lecz z dwoma zastrzeżeniami.Pierwsze dotyczy relacji transatlantyckich. Uważamy, że dalszemu zacieśnianiu współpracy europejskiej nie może towarzyszyć rozluźnianie kontaktów politycznych z Waszyngtonem. Na ten temat rozmawiałem też z przewodniczącym francuskiego Senatu Gérardem Larcherem. Zwłaszcza w przypadku tego polityka nasz punkt widzenia spotkał się z pełną aprobatą.A druga kardynalna uwaga dotyczy wspomnianego na początku naszej rozmowy zasady jednolitego rynku. „Autonomia strategiczna” – jak najbardziej tak, ale pod warunkiem, że konsekwentnie usunie się bariery dla działalności gospodarczej w całej Unii.- Paryscy gospodarze potraktowali ją jako rodzaj przygotowania do rozmów obu przywódców. Przypomnę, że minister Le Maire to dziś – jak słychać – prawa ręka prezydenta Emmanuela Macrona.Określiliśmy konkretnie realne ramy możliwej współpracy polsko-francuskiej. Dodam jeszcze, a moi francuscy partnerzy już to ujawnili, że zasygnalizowałem uwagę, z jaką Polska obserwuje francuskie misje wojskowe w Afryce. I że to także może być przedmiotem rozmów.- Nie, nie podzielam tej opinii. Oczywiście nie należy przeceniać roli tego rodzaju międzynarodowych organizacji i wiązać z nimi jakichś utopijnych, idealistycznych nadziei. Nie, nie podzielam tej opinii. Oczywiście nie należy przeceniać roli tego rodzaju międzynarodowych organizacji i wiązać z nimi jakichś utopijnych, idealistycznych nadziei. Zauważmy jednak, że dla Polski i innych państw środkowo-wschodniej Europy droga do gospodarki wolnorynkowej bez OECD byłaby o wiele dłuższa.Dlatego poparliśmy inicjatywę sekretarza Gurrii, aby poszerzyć Organizację o sześć krajów, w tym trzy europejskie: Bułgarię, Rumunię i Chorwację.Tematem naszej rozmowy był także podatek cyfrowy. Jak wiemy, Polska zdecydowanie optuje za wprowadzeniem tego rozwiązania.Umówiliśmy się też na dalszą współpracę ekspercką. Wyszliśmy już bowiem z etapu biorcy ekspertyz; mamy wystarczająco dużo ciekawych doświadczeń gospodarczych i udanych przedsięwzięć, które mogą być interesujące także dla innych krajów.