Jedna z największych tajskich sieci sprzedających żywność podbija sąsiednie rynki

Tajski konglomerat Charoen Pokphand planuje ekspansję międzynarodową. Ma nadzieję, że jego udana i sprawdzona na rynku krajowym formuła, przyjmie się także na sąsiednich rynkach.

Tajlandia jest najbardziej rozwiniętym rynkiem Azji Południowo-Wschodniej.

Tajskie firmy dysponują know-how niezbędnym do poruszania się po sąsiednich rynkach.

Sektor handlu towarami spożywczymi przebył drogę, którą podążają teraz Kambodża, Wietnam czy Laos: od sprzedaży ulicznej i bazarowej do handlu zorganizowanego.

Detaliczne ramię Charoen Pokphand - CP All, prowadzi w Tajlandii 11 tys. sklepów typu convenience wchodzących w skład sieci „7 eleven”. Pod koniec 2017 roku CP All otworzyło swój pierwszy supermarket Makro za granicą: w stolicy Kambodży, Phnom Penh.



Sklep, zajmujący powierzchnię około 10 tys. metrów kwadratowych, wyposażony w miejsca parkingowe dla 500 pojazdów, jest jednym z największych tego typu supermarketów w Kambodży. Szczególnie wielkie tłumy przyciąga w weekendy, gdy uliczni sprzedawcy i rodziny tradycyjnie zaopatrują się w artykuły spożywcze.



Działalność CP All obejmuje żywienie zwierząt, przetwórstwo kurcząt oraz usługi gastronomiczne i telekomunikacyjne. Sprzedażowa część koncernu, notowana na giełdzie w Bangkoku, wygenerowała w ubiegłym roku 278,7 miliarda bahtów (8,59 miliarda dolarów) przychodów i jest jedną z największych spółek grupy CP, obok Charoen Pokphand Foods.



Sieć sklepów Makro została przez CP All założona w Tajlandii w roku 1988 jako joint venture z holenderską firmą SHV Group. Stosowany przez nią model sprzedaży detalicznej oparty na członkostwie utrwalił się, a sieć stała się punktem dostępu do towaru dla sprzedawców żywności i właścicieli restauracji.



Tajlandzka sieć Makro składa ze 126 sklepów. Oferuje niskie ceny i duży wybór towarów. Jest wspierana intensywnie wspierana przez macierzystą grupę. CP All otworzył w 2017 r. biura Makro w Indiach, Myanmarze, Wietnamie i Chinach w celu przeprowadzenia badań rynkowych.



CP All koncentruje się na ekspansji sieci Makro, ponieważ wyjście z „7 eleven” poza granice Tajlandii wymaga umów licencyjnych z USA 7-Eleven. Działalność Makro można rozszerzyć na inne kraje bez takich przeszkód.



Ekspansji służy niedawno przeprowadzona deregulacja zagranicznej działalności detalicznej w Wietnamie i Indiach. Sprzyja to też wejściu na te rynki innych wielkich detalistów z Japonii czy Wielkiej Brytanii; takich, jak japoński Aeon czy brytyjskie Tesco.



Ponieważ Tajlandia jest najbardziej rozwiniętym rynkiem Azji Południowo-Wschodniej, firmy tajskie dysponują know-how niezbędnym do poruszania się po sąsiednich rynkach. Sektor handlu towarami spożywczymi przebył drogę, którą podążają teraz Kambodża, Wietnam czy Laos: od sprzedaży ulicznej i bazarowej do handlu zorganizowanego.



Ponadto, Tajlandia z PKB na poziomie 18 tys. USD przypadających na głowę mieszkańca, jest rynkiem rozwiniętym, na którym duże tempo wzrostu konsumpcji jest mało prawdopodobne. Gospodarstwa domowe są zadłużone. Tempo wzrostu gospodarczego właśnie powróciło do poziomu 4 proc.



CP All koncentruje się więc na pobliskich gospodarkach z 7-procebtowym wzrostem, takich jak Laos, Wietnam i Kambodża, w której rozpoczął się proces przetargowy na licencje franczyzowe.

