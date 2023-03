"Jerusalem Post": przywódca Iranu wzywa do współpracy państwa objęte amerykańskimi sankcjami

Najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei wzywa do współpracy państwa objęte amerykańskimi sankcjami. Eksperci twierdzą, że sankcje osiągną założone cele polityczne, nawet jeśli objęte nimi kraje zdecydują się na współpracę, ale przyznają, że krytyka skuteczności sankcji będzie narastać - napisał w piątek portal dziennika "Jerusalem Post".

Ali Chamenei spotkał się w poniedziałek z nieuznawanym przez wiele państw przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką; w trakcie spotkania wezwał państwa, na które nałożono sankcje, do zjednoczenia się w celu zneutralizowania ich skutków. "Kraje, które zostały objęte sankcjami przez Stany Zjednoczone, muszą współpracować ze sobą i stworzyć zjednoczony front" - powiedział. "Wierzymy, że takie coś jest osiągalne" - dodał.

Chamenei i Łukaszenka podpisali siedem memorandów dotyczących współpracy między obydwoma krajami. Irański przywódca przekonywał, że sankcje nałożone na Iran pozwoliły temu krajowi na niezależny rozwój. "Surowe sankcje uświadomiły Iranowi jego możliwości i wewnętrzne siły" - powiedział.

Przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę Iran był państwem, wobec którego państwa Zachodu stosowały najwięcej restrykcji. USA nakładają sankcje na Iran od 1979 roku, kiedy 52 amerykańskich dyplomatów i obywateli zostało wziętych jako zakładnicy przez radykalną grupę studentów. Późniejsze sankcje są związane ze wspieraniem przez Iran terroryzmu i rozwojem programu nuklearnego - przypomniał "Jerusalem Post".

Powołując się na słowa Valerii Scuto, analityczki zajmującej się Bliskim Wschodem i Afryką Północną w Sibylline, londyńskiej firmie specjalizującej się w białym wywiadzie, "JP" podkreślił, że Iran nieustannie dąży do zbliżenie z krajami ze swojego regionu i nastawionymi antyzachodnio. Scuto zwróciła uwagę, że prezydent Iranu Ebrahim Raisi złożył podobne oświadczenia na spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem we wrześniu 2022 r, a dwa dni przed wezwaniami ajatollaha Chameneiego Iran i Arabia Saudyjska ogłosiły, że wznowią stosunki dyplomatyczne.

Według Scuto współpraca między państwami objętymi sankcjami może przybierać różne formy. Często kraje objęte sankcjami wykorzystują istniejące luki w sankcjach lub rozszerzają swoje powiązania z krajami, które nie są nimi objęte. Iran już teraz w dużym stopniu polega na firmach-przykrywkach, które pozwalają mu na handel z takimi państwami jak Irak, Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie - powiedziała Scuto cytowana przez "JP".

Ecaterina Matoi, dyrektor programowa Middle East Political and Economic Institute w Bukareszcie, na której wypowiedź również powołuje się portal, stwierdziła, że strategiczna współpraca między Iranem a Białorusią może wymagać umów, które wyeliminują użycie dolara amerykańskiego w handlu między nimi. Dodała, że wątpi, aby w odpowiedzi na sankcje USA Iran opracował całkowicie nowe systemy i infrastrukturę (finansową), tak jak to zrobiły Rosja i Chiny. Bardziej prawdopodobne jest to, że Iran pogłębi swoje relacje z Rosją i Chinami, aby wykorzystać rozwiązania tych krajów.