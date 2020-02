Jerzy Buzek sprawozdawcą w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Europoseł PO Jerzy Buzek został wybrany na sprawozdawcę komisji przemysłu PE w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz będzie częścią mechanizmu, mającego wspierać regiony najbardziej narażone na negatywne skutki przechodzenia do gospodarki neutralnej klimatycznie.

Fundusz, na który Komisja Europejska zaproponowała 7,5 mld euro na lata 2021-2027, jest jednym z elementów Europejskiego Zielonego Ładu.

"Dla mieszkańców polskich regionów górniczych, przede wszystkim Śląska i Zagłębia, nie ma chyba dzisiaj ważniejszego tematu, niż sprawiedliwa społecznie transformacja ekonomiczna oraz pozyskanie na to wsparcia i odpowiednich środków z Unii Europejskiej. A dokładnie temu ma służyć nowy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - historyczny, pierwszy tego typu instrument finansowy. Cieszę się więc, że będę mógł nad nim pracować" - podkreślił cytowany w komunikacie Buzek.

Jak zaznaczył wybór koleżanek i kolegów europosłów odbiera jako wyraz dużego zaufania i docenienia jego dotychczasowych działań na rzecz powołania tego Funduszu. Buzek był pomysłodawcą tego narzędzia.

"Dzisiaj propozycja Komisji Europejskiej leży na stole, przystępujemy zatem do pracy: najpierw w Parlamencie Europejskim, a następnie - do negocjacji z państwami członkowskimi. Nie mamy czasu do stracenia, jeżeli chcemy, by pieniądze bez opóźnień popłynęły od 1 stycznia 2021 r. do naszych regionów, miast, przemysłu, małych i średnich firm czy start-upów" - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że kluczowe jest, by środki na sprawiedliwą transformację nie uszczuplały budżetów innych instrumentów i polityk UE - przede wszystkim polityki spójności czy Wspólnej Polityki Rolnej.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma wspierać m.in. rewitalizację terenów pokopalnianych i niwelowanie szkód górniczych, inwestycje ograniczające emisję CO2, zwiększające efektywność energetyczną i rozwój odnawialnych źródeł energii, tworzenie nowych miejsc pracy, innowacje - w tym społeczne, kursy zawodowe i inkubatory przedsiębiorczości, inwestycje w cyfryzację i nowe technologie, małe i średnie firmy oraz start-upy.