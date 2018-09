Jerzy Kwieciński: Polska i Niemcy zacieśnią współpracę

Polska i Niemcy zacieśnią współpracę, jeżeli chodzi o nową perspektywę budżetową na lata 2021-2027, w tym celu powołamy zespoły ekspertów, którzy wspólnie postarają się wypracować nowe rozwiązania, a następnie zaprezentują je KE - powiedział w czwartek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Minister Kwieciński spotkał się w czwartek z przebywającym w Polsce z oficjalną wizytą ministrem gospodarki i energii Niemiec Peterem Altmaierem.

Rozmowy obu ministrów oprócz współpracy gospodarczej, dotyczyły nowego budżetu UE.

To pierwsza wizyta w Polsce pana ministra, jako szefa niemieckiego resortu gospodarki i energii Niemiec.

- To było bardzo dobre spotkanie. Potwierdziliśmy bardzo dobry stan gospodarek naszych krajów. Potwierdziliśmy nasze bardzo dobre relacje handlowe. Przypomnijmy, że 28 proc. naszego eksportu trafia do Niemiec, to jest dla nas najważniejszy partner gospodarczy - powiedział Kwieciński na briefingu po spotkaniu z niemieckim ministrem.



Jak dodał, rozmowy obu ministrów oprócz współpracy gospodarczej, dotyczyły nowego budżetu UE.



- Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej. I o propozycjach dotyczących polityki spójności. Wprawdzie te negocjacje budżetowe nie są prowadzone przez nasze resorty, bo w obu przypadkach przez resorty spraw zagranicznych. Ale nasze zainteresowanie polityką spójności jest tutaj olbrzymie. Dlatego, że zarówno Polska, jak i Niemcy są tymi krajami, które w świetle propozycji Komisji Europejskiej zostały najmocniej poszkodowane - powiedział Kwieciński.



Wyjaśnił, że Polska i Niemcy są w tzw. grupie ośmiu krajów, które zostały najbardziej pokrzywdzone przez propozycję KE, która zakłada cięcia w wysokości od 20 do 24 proc.



- Przekazałem panu ministrowi nasze poglądy na ten temat. Mówiłem również o efektach polityki spójności w Polsce, ale w ogóle w Unii Europejskiej, a szczególnie w naszym regionie. (...) Postanowiliśmy zacieśnić współpracę, jeżeli chodzi o tę nową perspektywę. Powołamy nasze zespoły ekspertów. Poza takimi spotkaniami, jak dzisiejsze na poziomie ministrów, nasi eksperci będą regularnie się spotykać - powiedział.



Jak dodał, podczas spotkania była mowa również o inicjatywach, które dotyczą rozmów w sprawie nowej perspektywy finansowej. Jak mówił, wspomniał o inicjatywie grupy tzw. "Friends of cohesion", czyli przyjaciół polityki spójności. Dwa spotkania grupy już się odbyły w Polsce. We wrześniu planowane jest spotkanie na Węgrzech.



Z przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji wynika, że Polska ma otrzymać 64 mld euro w ramach polityki spójności w nowym wieloletnim budżecie UE. Cięcie wynoszące ponad 23 proc. oznacza, że do Polski ma trafić 19,5 mld euro mniej niż obecnie.



Kwieciński przekazał, że w trakcie spotkania omawiano także wzajemne inwestycje. "Umówiliśmy się, że pomiędzy naszymi rządami będziemy zacieśniali współpracę w sprawie szkolnictwa zawodowego" - powiedział.



Niemiecki minister przekazał, że "odniósł wrażenie, iż polska gospodarka jest w bardzo dobrym stanie". W tym kontekście wskazał na wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Mówił też - na podstawie swoich rozmówi i spotkań - o gotowości Polski do rozwiania współpracy dwustronnej.



Altmaier podkreślił, że współpraca gospodarcza Polski i Niemiec staje się czymś tak normalnym, jak było to 20-30 lat temu w relacjach Niemiec z Francją czy z Holandią.

