Jerzy Kwieciński wskazał klucz do podniesienia konkurencyjności Polski

Małe i średnie firmy będą kluczem do podniesienia konkurencyjności Polski w przyszłości - stwierdził wiceminister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że efekty wprowadzonych ostatnio ułatwień dla biznesu zobaczymy już w przyszłym roku.

Minister podkreślił, że choć polskie małe i średnie firmy często nie dorównują wielkością obrotów czy skalą działalności swoim odpowiednikom z zachodnich krajów Unii Europejskiej, to ich znaczenie dla rozwoju kraju jest ogromne. "To one tworzą 2/3 polskiego PKB i zatrudniają ok. 2/3 pracowników" - powiedział Kwieciński. Dodał, że ich konkurencyjność będzie kluczem dla rozwoju polskiej gospodarki i podniesienia jej konkurencyjności. Zwłaszcza, że - jak zauważył - mają one znaczący wkład w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

Przypomniał, że obecny rząd wprowadził szereg rozwiązań, które mają ułatwiać funkcjonowanie MŚP. Kluczową zmianą jest tu Konstytucja dla Biznesu czy ulga dotycząca wydatków na badania i rozwój. Powiedział, że już w przyszłym roku będziemy mogli zobaczyć pozytywne efekty zmian, które obecnie są wprowadzane.



"To prawda, że MŚP mają za mało kapitału, dlatego też nowe rozwiązania mają pomóc im w budowaniu potencjału czy wyjściu za granicę" - mówił. Podkreślił, że rządowi zależy na tym, by małe i średnie polskie firmy rozwijały się nie tylko w oparciu o środki unijne, ale też np. dzięki pomocy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu czy współpracy z innymi podmiotami, zarówno polskimi jak i zagranicznymi.