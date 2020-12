Jerzy Starak skutecznie podbija Azję Centralną

Kluczem do sukcesu w Azji Centralnej jest umiejętność myślenia w skali regionu, znalezienie wartościowych miejscowych partnerów i wsparcie ich flagowych produktów. Nie bez znaczenia jest też promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz umiejętność nawiązania dobrych relacji na najwyższym szczeblu. Taką receptę na sukces ma Polpharma, należąca do jednego z najbogatszych Polaków grupa farmaceutyczna, która podbija Kazachstan.

Strategia podboju

Santo stara się przedstawiać jako kazachska, rodzima firma. We wspomnianym wywiadzie dyrektor generalny kilkukrotnie podkreślił silny związek firmy z Kazachstanem. Firma bierze udział w rozwoju branży farmaceutycznej tego kraju i w budowie kazachskiej marki. Twierdzi, iż jego ulubione preparaty to te, które „urodziły się” w Szymkencie, nazywa je nawet swoimi „małymi kazachskimi dziećmi”.W budowie pozycji Grupy Polpharma na kazachskim rynku niewątpliwie pomogły zdolności dotarcia do najważniejszych osób w tym państwie. Mówiąc o Santo, nie sposób nie wspomnieć o jednym z najbogatszych Polaków Jerzym Staraku, będącym głównym inwestorem Polpharmy. Do jego imperium należy także producent preparatów ziołowych Herbapol.Starak umiał zaskarbić zaufanie najwyższych władz w Kazachstanie. Nie tylko został Konsulem Honorowym tego kraju w RP, ale - co ważniejsze - jest jedynym Polakiem wchodzącym w skład Rady Inwestorów Zagranicznych przy Prezydencie Republiki Kazachstanu.Ciało to - powstałe w 1998 r. - jest organem konsultacyjno-doradczym. Rada opracowuje zalecenia i propozycje m.in. w dziedzinie określenia głównych kierunków polityki inwestycyjnej Republiki Kazachstanu, poprawy klimatu inwestycyjnego, pomocy zagranicznym firmom w dywersyfikacji gospodarki, uprzemysłowieniu sektora przemysłowego oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, integracji gospodarki kraju w światowe procesy gospodarcze.Jerzy Starak w wywiadzie dla portalu informburo.kz opublikowanym w 2018 r., opowiadając o swoich początkach w Kazachstanie, stwierdził: „Przyjechałem i zdałem sobie sprawę, że bez lokalnego partnerstwa nie da się zbudować czegoś ważnego w biznesie”.Inwestując w 2011 r. w JSC Chimfarm Polpharma związała się w rzeczy samej z miejscem o niezwykle bogatej tradycji farmaceutycznej. Zakład w Szymkencie w latach 1917-1991 był największym producentem substancji leczniczych w ZSRR, a jego początki sięgają 1882 r.